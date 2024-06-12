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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 15:31

Başkan Erdoğan'dan İspanya'ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'ya bugün ve yarın resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan burada Gazze diplomasisi kapsamında Ortadoğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşması için önemli mesajlar verecek. Öte yandan; TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçler de masaya gelecek.

BETÜL USTA
Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıdığı, Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağın yükselişe geçtiği bir süreçte yoğun diplomasi trafiğine hız veriyor.

Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'ya bugün ve yarın resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

BAŞKAN ERDOĞAN MADRİD'E GİTTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.

Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Erdoğan'ın ilk olarak bugün İspanya Kralı VI. Felipe ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Ortadoğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkân veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını vermesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya kritik ziyaret: Masada neler var? En önemli gündem: Gazze!

Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'de yapılacak iş forumuna katılacak.

Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

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