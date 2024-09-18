Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

DEĞİŞİM VE VEFA VURGUSU



Değişim mesajını bir kez daha vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: "Tüm kademelerde bir bayrak yarışı olarak geçecek kongre sürecimizde hiçbirimizin nefsi davranma, şahsi kaygılarla hareket etme lüksümüz yok. Partimizden güç devşirecek değil, partimize güç katacak isimleri bulacak ve görevi teslim edeceğiz.



