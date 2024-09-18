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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız
Giriş Tarihi: 18.09.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 06:30

Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin krizi gündeme geldi. Kurmaylarına konu ile ilgili dikkatli olmaları uyarısında bulunan Erdoğan, "İçeride dışarıda bağlantısı var mı üzerine gideceğiz gereğini yapacağız takipçisi olacağız. Siz de aynı hassasiyette olun. Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" dedi.

Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

Teğmenlerin ettiği yeminle birlikte toplum nezdinde AK Parti'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki vesayet odaklarının da hortlamaya hazır olduğunu gördük dedi.

Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

Erdoğan, kurmaylarına, "içeride-dışarıda bağlantısı var mı? Üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız" talimatını verdi. Erdoğan harp okullarında müfredat değişikliği için de yeşil ışık yaktı: "Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

PARTİNİN BEKASI KİŞİSEL HESAPLARIN ÜSTÜNDE

Parti'nin 8. Olağan kongresi hazırlıklarına değinen Erdoğan'ın, "Delege seçimlerimizden sonra 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimizin startını vereceğiz. Kongre sürecimizi milletin bizden beklediği yenilenmenin ana zemini haline getirmeliyiz. Süreci, kırmadan, dökmeden, herkesi kucaklayan ihtiyacımız olan değişimi de kararlı şekilde hayata geçirerek tamamlayacağız.

Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

31 Mart seçimleriyle milletimiz bize çok net mesajlar verdi. Mesajların gereğini yerine getirirken en küçük bir tavizimiz olamayacak. Partimizin ve hareketimizin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde" öğrenildi.

Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

DEĞİŞİM VE VEFA VURGUSU

Değişim mesajını bir kez daha vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: "Tüm kademelerde bir bayrak yarışı olarak geçecek kongre sürecimizde hiçbirimizin nefsi davranma, şahsi kaygılarla hareket etme lüksümüz yok. Partimizden güç devşirecek değil, partimize güç katacak isimleri bulacak ve görevi teslim edeceğiz.

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