Giriş Tarihi: 18.09.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
06:30
Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız
Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin krizi gündeme geldi. Kurmaylarına konu ile ilgili dikkatli olmaları uyarısında bulunan Erdoğan, "İçeride dışarıda bağlantısı var mı üzerine gideceğiz gereğini yapacağız takipçisi olacağız. Siz de aynı hassasiyette olun. Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" dedi.