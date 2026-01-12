  • Haberler
  • Galeri
  • Başkan Erdoğan'dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü. 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'la samimi sohbet eden Başkan Erdoğan, Yılmaz ve Taşkın dedelere baston hediye etti.

01 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti
AA AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.

02 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'la bir süre sohbet etti. "Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" diyen Yılmaz'a Erdoğan, "Benim ne hakkım var ki." karşılığını verdi.

03 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Başkan Erdoğan'a dua ve dileklerini ileten Recep Taşkın da "Allah'tan hayırlı ömür istiyorum, Allah güç kuvvet versin sana." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet

04 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Erdoğan, Necati Yılmaz ve Recep Taşkın'a baston hediye etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'ye selamlarını iletti.

05 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Görüşmede, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı.

06 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti
07 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti
08 Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti