Başkan Erdoğan’dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'la bir süre sohbet etti. "Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" diyen Yılmaz'a Erdoğan, "Benim ne hakkım var ki." karşılığını verdi.