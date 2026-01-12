Başkan Erdoğan'dan Necati ve Recep Dede ile samimi sohbet: Hatıra fotoğrafı çekildi, baston hediye etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü. 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'la samimi sohbet eden Başkan Erdoğan, Yılmaz ve Taşkın dedelere baston hediye etti.
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 18:47Son Güncelleme: 12 Ocak 2026 18:57