Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:48
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı
Ankara'da lösemiye yakalandıktan sonra resim yapmaya başlayan ve hastalığı yenen Buğlem Yılmaz (12), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye etti. Buğlem Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın annesini çok sevdiğini bildiğini belirterek, "Onu mutlu etmek için bu resmi yaptım. Çok beğendiğini söyledi, çok mutlu oldu, gözleri doldu" dedi. Minik Buğlem, "Gelecekte çok büyük bir ressam olacağım ve sözümü tutacağım' diye konuştu.