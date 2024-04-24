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Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:48

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı

Ankara'da lösemiye yakalandıktan sonra resim yapmaya başlayan ve hastalığı yenen Buğlem Yılmaz (12), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye etti. Buğlem Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın annesini çok sevdiğini bildiğini belirterek, "Onu mutlu etmek için bu resmi yaptım. Çok beğendiğini söyledi, çok mutlu oldu, gözleri doldu" dedi. Minik Buğlem, "Gelecekte çok büyük bir ressam olacağım ve sözümü tutacağım' diye konuştu.

DHA
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı

Keçiören ilçesinde yaşayan Emel-Serdar Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Buğlem Yılmaz, 2,5 yaşında lösemiye yakalandı. Buğlem, 2 yıl süren kemoterapi ile hastalığı atlattı. Ancak 2018'de 6 yaşındayken hastalık yeniden nüksetti. Tekrar hastaneye yatırılan Buğlem, 6 ay boyunca kemoterapi ve kök hücre tedavisi gördü.

Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı

Bu süreçte hastanede boyama ve çizimler yapmaya başlayan Yılmaz, resim yapmanın kendine iyi geldiğini fark etti. Tedavi sürecinden sonra da resim yapmaya devam eden Buğlem, hastaneden çıktıktan sonra çeşitli ressamlardan eğitim aldı.

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Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı

Hastane odasında başlayan resim tutkusuyla yeniden hayata tutunan Buğlem, 50'ye yakın karakalem ve yağlı boya çalışması yaptı. Çok sayıda karma sergiye katılan Buğlem, geçen yıl 27 Mayıs'ta Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde ilk kişisel sergisin açtı.

Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı

SERGİSİNE DAVE ETTİ

Buğlem Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret eden çocuklar arasında yer aldı. Buğlem, Başkan Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan'a sarılırken çekilen fotoğrafının karakalem çalışmasını "Size unutamayacağınız bir hediye vereceğim" diyerek, Erdoğan'a hediye etti.

Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Minik Buğlem o anları anlattı! En büyük hayalini açıkladı

Erdoğan, telefonunun ekranında da annesinin fotoğrafı olduğunu söyleyerek, "Bu unutulur mu? Anne unutulmaz ki. Ölse de unutulmaz" dedi. Buğlem Yılmaz, 2,5 yaşında lösemiye yakalandığını, hastalığı atlattığını; ancak ilaç tedavisinin sürdüğünü söyledi. 45 eserle ilk kişisel sergisini açtığını belirten Buğlem Yılmaz, "Seneye bir daha sergim olacak. Sizi de davet edeceğim, unutmayın" dedi "Unutmayalım inşallah" diyen Erdoğan, Buğlem'in hastalığının takip edilmesi talimatını verdi.

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