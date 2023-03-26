Giriş Tarihi: 26.03.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
08:57
Başkan Erdoğan'ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil
Millete plan proje sunmak yerine her seçim öncesi yalanlarla bel altı yapmaya devam eden ve kaybettikçe aynı yönteme devam edip farklı sonuçlar bekleyen muhalefetin bir kez daha diploma yalanına sarılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri resmen yayınlandı. Mahmut Övür bu yalana bel bağlayıp belli aralıklarla gündeme getiren çevrelerle ilgili çarpıcı bir tespit yaptı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar