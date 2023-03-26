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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil
Giriş Tarihi: 26.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 08:57

Başkan Erdoğan'ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

Millete plan proje sunmak yerine her seçim öncesi yalanlarla bel altı yapmaya devam eden ve kaybettikçe aynı yönteme devam edip farklı sonuçlar bekleyen muhalefetin bir kez daha diploma yalanına sarılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri resmen yayınlandı. Mahmut Övür bu yalana bel bağlayıp belli aralıklarla gündeme getiren çevrelerle ilgili çarpıcı bir tespit yaptı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar

MAHMUT ÖVÜR
Başkan Erdoğan’ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

Kaç yıl önce, hangi meczup ortaya attı bilmiyorum ama bugün bile Altılı Masa siyasetçileri "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yok" yalanına sarılıyorsa, bilin ki hâli pürmelalleri hiç iyi değil. Dün de böyleydi bugün de. Neredeyse son dönemde yaşanan her seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'nin ilk cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye kadar diploma yalanına sarılmayan kalmadı.

Başkan Erdoğan’ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

Kılıçdaroğlu 2016 yılında Binali Yıldırım'ı eleştirirken şöyle diyordu:

"Senin bir diploman var. Abinin yalancı olduğunu biliyoruz zaten. Diploması da yok."

İddiası yalan olduğu halde "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali rakibini de "yalancılıkla" suçluyor.

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Başkan Erdoğan’ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

İşin garip tarafı bu yola sadece Başkan Erdoğan karşısında siyaset üretemeyen kifayetsiz siyasetçiler değil, kaybedenler kulübü üyesi gazeteciler, köşe yazarları, televizyoncular da sık sık başvuruyor.

Başkan Erdoğan’ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

Mesela Emin Çölaşan denilen meczup yazar bu konuyu defalarca köşesine taşıdı. Dün yine yazmış. Hem de 2018'de CHP Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın çıkıp, "Recep Tayyip Erdoğan benim öğrencimdi" dediği ve "Yazdıkların doğru değil" diye tekzip yolladığı halde.

Başkan Erdoğan’ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

Bu gerçeği köşesine taşımasına rağmen o hâlâ, "Üniversite yıllarından bugüne kadar tek bir arkadaşı bile ortaya çıkmadı, hiç kimse biz onunla arkadaştık demedi" gibi yalanları söyleyebiliyor.

Hemen arkasında da adaletliymiş gibi "hakkını yemeyelim" diyerek günün birinde Aydın Ayaydın isimli bir CHP'linin çıktığı ve "Söylenenler yalan ve yanlış" dediği halde.
O an "Tamam, gerçeği gördü" diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Yüzü kızarmadan şu soruyu sorabiliyor:
"Peki diploma nerede?"

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