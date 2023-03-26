Başkan Erdoğan’ın diploması yayınlandı; Diploma yalanına sarılanların hali hiç iyi değil

Bu gerçeği köşesine taşımasına rağmen o hâlâ, "Üniversite yıllarından bugüne kadar tek bir arkadaşı bile ortaya çıkmadı, hiç kimse biz onunla arkadaştık demedi" gibi yalanları söyleyebiliyor.

Hemen arkasında da adaletliymiş gibi "hakkını yemeyelim" diyerek günün birinde Aydın Ayaydın isimli bir CHP'linin çıktığı ve "Söylenenler yalan ve yanlış" dediği halde.

O an "Tamam, gerçeği gördü" diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Yüzü kızarmadan şu soruyu sorabiliyor:

"Peki diploma nerede?"

