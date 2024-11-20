Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
07:41
Başkan Erdoğan'ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu
Türkiye siyaseti ve dünya barışı için yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harcadığı mesai dünya tarafında takdirle karşılanıyor. Başkan Erdoğan, uluslararası toplantıların aranan ve merak edilen sayılı liderlerinden biri olarak tutarlılığı ve samimiyeti ile ciddi etkiler uyandırmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu vurgulayan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Arayışı, "barış, istikrar, refah, adalet ve kalkınma" olan tüm liderlerin başvuracağı "Erdoğan Markası", yeni dünya için ilham kaynağı olarak tarihte de hak ettiği yeri alacak!" dedi.