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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu
Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:41

Başkan Erdoğan'ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu

Türkiye siyaseti ve dünya barışı için yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harcadığı mesai dünya tarafında takdirle karşılanıyor. Başkan Erdoğan, uluslararası toplantıların aranan ve merak edilen sayılı liderlerinden biri olarak tutarlılığı ve samimiyeti ile ciddi etkiler uyandırmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu vurgulayan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Arayışı, "barış, istikrar, refah, adalet ve kalkınma" olan tüm liderlerin başvuracağı "Erdoğan Markası", yeni dünya için ilham kaynağı olarak tarihte de hak ettiği yeri alacak!" dedi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Başkan Erdoğan’ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu

G20'ye gelinceye kadar gerçekleşen ve bizzat katılım gösterdiği son dönemdeki uluslararası toplantıları kısaca hatırlayalım...

Başkan Erdoğan’ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu

NATO'nun 75. Yıldönümü- Washington DC, BM Genel Kurulu-New York, BRICS Zirvesi-Kazan (Rusya), Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi- Bişkek (Kırgızistan), Avrupa Siyasi Topluluğu-Budapeşte (Macaristan), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Toplantısı-Riyad (S. Arabistan), BM İklim Zirvesi COP29-Bakü (Azerbaycan), G20 Zirvesi-Rio de Janeiro (Brezilya)... Ve önümüzdeki ay Mısır'da gerçekleşecek D8 Toplantısı...

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Başkan Erdoğan’ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu

Bu arada gelişen Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretleri de listenin bir başka boyutu.

Başkan Erdoğan’ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu

Acaba dünyada kaç devlet başkanı üç ay içinde bu kadar geniş kapsamlı ve tematik küresel nitelikli platformlarda boy gösterebilmiştir?

Başkan Erdoğan’ın küresel zirveleri etkileyebilme kabiliyeti! Dünyada mazlumların sesi oldu

Tıpkı Rio'da olduğu gibi iştirak ettiği tüm toplantılarda siyonist İsrail'in durdurulması gerektiğini söylemiş, masum Filistinliler adına insanlığın sesi olabilmiştir.

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