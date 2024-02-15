Başkan Erdoğan’ın sözleri büyük yankı uyandırdı! Bağımsız Filistin devleti çağrısı dünya manşetlerinde

İSRAİL YILLARDIR GASP VE YIKIM POLİTİKASI İZLİYOR



Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini yaşadığımız her hadiseyle bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve acı örneği Gazze'deki krizdir. Geçen yılın 7 Ekim'indeki hadiseden bağımsız olarak bugünkü krizin kaynağı Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir.



