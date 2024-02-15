Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
06:42
Başkan Erdoğan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı! Bağımsız Filistin devleti çağrısı dünya manşetlerinde
Başkan Recap Tayyip Erdoğan BAE'de gerçekleştirilen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edilmişti. Başkan Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmada; "Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, bağımsız Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Bu çerçevede bir barışın tesisi ve temini için diğer bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazırız." sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.