Başkan Erdoğan'ın Trump'ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Tören sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 15:59Son Güncelleme: 07 Temmuz 2026 16:23