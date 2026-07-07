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  • Başkan Erdoğan'ın Trump'ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...

Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Tören sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

01 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
AA AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

02 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...

Tören sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

03 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...

İşte tarihe geçen o anlar...

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04 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
05 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
06 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
07 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
08 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
09 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
10 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
11 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
12 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
13 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
14 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
15 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
16 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
17 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
18 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
19 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
20 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
21 Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşılamasına Türk Yıldızları damga vurdu! Ankara semalarında dev gösteri...
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #DONALD TRUMP #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRK HAVA KUVVETLERİ

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