Başkan Erdoğan’ın uyarılarına küresel sistem şimdi uyanıyor! Uluslararası hukuksuzluk Davos’a damga vurdu

HUKUKİ DEĞERLENDİRME! SİSTEM VAR, ADALET YOK

Uluslararası hukuk açısından bakıldığında sorun açık: BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısı meşru ama adil değil. Yani kurallara göre kurulmuş, ancak sonuçları itibarıyla eşitlik ilkesini ihlal eden bir sistem söz konusu.

Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği itiraz da tam olarak bu noktaya dayanıyor. "Dünya 5'ten büyüktür" söylemi, bir siyasi sloganın ötesinde, uluslararası hukukun yeniden inşasına dair normatif bir çağrı niteliği taşıyor. Davos 2026'da Mark Carney gibi bir Batılı liderin benzer bir noktaya temas etmesi, bu çağrının artık marjinal değil, merkeze yaklaşan bir tartışma haline geldiğini gösteriyor.

DAVOS'UN AÇIK GERÇEĞİ GÜÇ DEĞİL, KONTROL KAYBI

Bu yılki zirvenin belki de en net çıktısı, Davos'un artık küresel gündemi belirleyen değil, gündemin gerisinden gelen bir platforma dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğu oldu. Trump'ın yükselttiği siyasi dalga, Davos'un temsil ettiği küresel elit düzeni doğrudan sorguluyor. ABD ana akım basınında sıkça dile getirilen şu tespit, zirvenin ruh halini özetliyor:"Davos, Trump sonrası dünyayı değil; Trump'ın geri döndüğü bir dünyayı anlamaya çalışıyor."



DAVOS'TA SORU ÇOK, CEVAP AZ

2026 Davos Zirvesi, küresel sistemin bir yol ayrımında olduğunu net biçimde ortaya koydu. Serbest piyasa, çok taraflı diplomasi ve liberal düzen; Trump'ın temsil ettiği güç politikalarıyla sınanıyor. Zirveden çıkan tablo, küresel elitlerin hâlâ sorunları teşhis edebildiğini ancak çözüm üretme kapasitesinin ciddi biçimde zayıfladığını gösteriyor. Davos bu yıl, çözüm sunan bir zirveden çok; gelecek fırtınayı hisseden ama yönünü tayin edemeyen bir küresel vitrin olarak kayda geçti. Davos 2026, klasik ekonomi zirvesi formatının ötesine geçerek Trump'ın mesajları ve Gazze merkezli diplomasi denemesi üzerinden küresel siyasetin de sahnesi haline geldi. Trump'ın Barış Kurulu hamlesinin sahada nasıl karşılık bulacağı ve "dar bir yürütme ekibi" formatının kalıcı bir kuruma dönüşüp dönüşmeyeceği ise, önümüzdeki haftalarda Washington, Avrupa başkentleri ve bölge ülkelerinin atacağı adımlarla netleşecek.



TRUMP'IN DAVOS MESAJI: ESKİ KÜRESEL DÜZEN BİTTİ

Zirvenin kulislerinde ve panellerinde en çok yankı uyandıran figür, Davos'ta mesajlarıyla gündemi belirleyen Donald Trump oldu. ABD ana akım medyasına göre Trump, Davos elitlerine üç temel mesaj verdi:

- Korumacı ekonomi geri dönüyor: Serbest ticaret ve küresel tedarik zincirleri yerine, "ulusal çıkar odaklı" ekonomik model.

- NATO ve güvenlik harcamaları baskısı: Avrupa'ya savunma konusunda daha fazla yük bindirme sinyali.

- Jeopolitik pazarlık dili: Grönland, enerji güvenliği ve Çin rekabeti üzerinden sert müzakere hattı.