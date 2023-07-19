Başkan Erdoğan’ın Veliaht Prens Selman ile görüşmesi sonrası ortak açıklama: Ekonomik ilişkilere vurgu yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü. Bu önemli görüşmede ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ivmesinin artırılması, altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve enerji alanındaki işbirliklerinin ele alındığı, iki tarafın, Yemen, Sudan, İran, Mısır ve Filistin konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere vurgu yapıldı.