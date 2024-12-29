Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

YURT DIŞI ZİYARETLER: DUBAİ, KAHİRE, BAĞDAT, MADRİD…
İlk yurt dışı ziyaretini 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yapan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu oldu.
Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a 22 Nisan'da giden Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü, Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.
Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere 12 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüştü, ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İspanya'daki temasları sonrası G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Haziran'da İtalya'nın Brindisi şehrine giden Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.