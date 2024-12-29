Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

Başkan Erdoğan, 2024 yılında da devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 18 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Başkan Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.