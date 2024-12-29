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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler
Giriş Tarihi: 29.12.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:50

Başkan Erdoğan'ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında başta Gazze olmak üzere küresel barış için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. 2024 yılı boyunca 17 ülkeye, 19 ziyarette bulunan ve uluslararası zirvelere katılan Erdoğan, en yoğun mesaiyi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve buna bağlı ortaya çıkan krizlerin çözümü için yaptı. Erdoğan, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü, telefonla görüştüğü çok sayıda liderle bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

AA
Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

Başkan Erdoğan, 2024 yılında da devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 18 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Başkan Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

YURT DIŞI ZİYARETLER: DUBAİ, KAHİRE, BAĞDAT, MADRİD…

İlk yurt dışı ziyaretini 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yapan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu oldu.

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a 22 Nisan'da giden Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü, Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere 12 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüştü, ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya'daki temasları sonrası G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Haziran'da İtalya'nın Brindisi şehrine giden Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

Başkan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ VE NATO ZİRVESİ

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Moğolistan, Belarus ve Katar liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda - Türkiye karşılaşmasını izlemek üzere 6 Temmuz'da Berlin'e gitti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan, Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

Başkan Erdoğan’ın yoğun geçen 2024 diplomasisi! 17 ülkeye 19 ziyaret ve uluslararası zirveler

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için 20 Temmuz'da gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki programlara katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Temmuz'da ABD'nin New York şehrine gelen Erdoğan, Zirvede birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

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