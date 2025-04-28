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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda, pek çok gündem maddesi masaya yatırılacak. Kritik toplantının ana gündeminde ise 23 Nisan günü yaşanan 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi olacak. Depremin ardından riskli binalara yönelik atılacak adımlar ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı konut kampanyasına ilişkin son durum da görüşülecek.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda, gündem ise İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki deprem ve terörsüz Türkiye hedefi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

MASANIN ANA GÜNDEMİ İSTANBUL DEPREMİ

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

SOSYAL KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON DURUM DA MASADA

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.