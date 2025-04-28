Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
10:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda, pek çok gündem maddesi masaya yatırılacak. Kritik toplantının ana gündeminde ise 23 Nisan günü yaşanan 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi olacak. Depremin ardından riskli binalara yönelik atılacak adımlar ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı konut kampanyasına ilişkin son durum da görüşülecek.