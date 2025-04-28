Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde İstanbul depremi ve Terörsüz Türkiye var

SOSYAL KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.