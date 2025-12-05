Başkentte 9 ilçeyi etkileyen kesintiler krize dönüştü: Yıl 2025 ama suyumuz yok...

Melike Sende: Keçiören'de zaten yaklaşık 3 aydır su yok. Diğer ilçelerde varken, Keçiören'e sadece gece saat 12.30-01.00 arası geliyor ve kesinlikle önemsenmiyor. Bugün biraz su gelmişti; sebebi de 30 saat susuzluk yaşayacak olmamızmış. "Allah belanızı versin" diyecek hiçbir şey kalmadı.

Ömer Özyurt: Yol yaparak trafiğin azalmayacağı gibi, yeni su kaynakları edinerek de su sıkıntısı çözülmez. Her şeyin çözümü konserler ve Atatürk istismarındadır. Muhtaç olduğun palavra, Mansur'un damarlarındadır.

Mustafa Koçak: CHP; çöpün, pisliğin, çukurun, lağımın içinde yaşamak ve suçu hep eskilere atmak demektir.

Ayhan Yılmaz: Trafik olur diye yol yapmayan adam, susuzluk olur diye su hattı da yapmaz. Yapay zekası böyle söylemiştir.

Kartal Kara: Bahane hazır: Borular 20 yıldan beri değişmiyordu, belediye meclisi bizde değildi, Ankara'da çocuklar süt içmiyordu, suyu süte harcadık. Bir de Atatürk'ü anmamızı ve Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamamızı içlerine sindiremedikleri için su kesintisi yapmak zorundayız. Bu kadar.

Kazım Değirmenci: Eski CHP Türkiye özlemi çekenlere müjde! Anılarınızı canlandırdığı için Mansur Yavaş'a teşekkür edin.

Merve Bozok: Konserlere, çalgı çengiye değil de, su biriktirme havzaları ve arıtma tesislerine para dökseydi, o musluklardan su olur akardı. Olan oldu, kalkın belediye konserine gidin, Angaralılar moraliniz düzelsin.