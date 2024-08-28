Giriş Tarihi: 28.08.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
18:57
Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat'ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı
Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuruda bulunan Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusu iddiaya göre başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır." ifadelerini kullandı.