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Haberler Galeri Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat'ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 28.08.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:57

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat'ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı

Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuruda bulunan Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusu iddiaya göre başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL
Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat’ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı

İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusu iddiaya göre başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat’ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayla ilgili TCK'nın "Nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

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Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat’ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın "Nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat’ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek büyük şok yaşamıştı! 28 Şubat’ı hatırlatan skandala soruşturma başlatıldı

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