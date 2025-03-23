Giriş Tarihi: 23.03.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
06:40
Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonunu kaleme aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışan 22 yaşındaki elektrikçi Furkan Remzi Ceylan üzerine kurulan paravan şirket ile 3 milyar liralık vurgunu açıklayan Mahmut Övür, "Bu sadece basit bir yolsuzluk değil; planlanmış, korunmuş ve sistemleştirilmiş bir suiistimal modelidir" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…