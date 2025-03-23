Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

"Dün iktidar paraya erişim için kullanılıyordu, bugün para iktidara erişim için kullanılıyor. Roller tersyüz edildi."

İstanbul'da İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu tam da bu gerçeğe ışık tutuyor. Aynı şeyi, aylardır CHP'liler de "balya balya paralar ve satın alınan delegeler" üzerinden anlatıyor.

Peki bu parayla siyaseti dizayn etme nasıl oluyor?

Şimdi gelin iktidara erişim için kullanılan o "para"nın sadece küçük bir bölümünün nasıl elde edildiğine yakından bakalım.