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Giriş Tarihi: 23.03.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 06:40

Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonunu kaleme aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışan 22 yaşındaki elektrikçi Furkan Remzi Ceylan üzerine kurulan paravan şirket ile 3 milyar liralık vurgunu açıklayan Mahmut Övür, "Bu sadece basit bir yolsuzluk değil; planlanmış, korunmuş ve sistemleştirilmiş bir suiistimal modelidir" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan son gelişmeler, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Ortaya çıkan yolsuzluğun boyutu dehşet verici. Daha vahim olan ise bunun "siyaseti dizayn etme" aracı olarak kullanılması.

Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

Umarım gençler okumuştur, 90'lı yılların başında İtalya'da başlatılan "Temiz Eller" (Mani Pulite) operasyonu dünyada büyük yankı yaratmıştı. Operasyon, Sosyalist Parti Başkanı Mario Chiesa'nın bürosunda 7 milyon liret, yani 3 bin 500 euro rüşvet almasıyla başlamıştı. Sonra çığ gibi büyüdü; içinde eski cumhurbaşkanının, bakanların, milletvekillerinin, işadamlarının olduğu 4 bin 500 kişinin tutuklanmasına kadar gitti. O operasyonun simge isimlerinden biri de Savcı Antonio Di Pietro'ydu. Sonra Türkiye'ye de geldi. 2012 yılında o operasyonu değerlendirirken bugün Türkiye'de olanlara da ışık tutan çok çarpıcı bir tespit yapmıştı:

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Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

"Dün iktidar paraya erişim için kullanılıyordu, bugün para iktidara erişim için kullanılıyor. Roller tersyüz edildi."

İstanbul'da İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu tam da bu gerçeğe ışık tutuyor. Aynı şeyi, aylardır CHP'liler de "balya balya paralar ve satın alınan delegeler" üzerinden anlatıyor.

Peki bu parayla siyaseti dizayn etme nasıl oluyor?

Şimdi gelin iktidara erişim için kullanılan o "para"nın sadece küçük bir bölümünün nasıl elde edildiğine yakından bakalım.

Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

MASAK raporunda yer alan iddiaya göre, İBB'ye bağlı iştirakler üzerinden tam 3 milyar TL'lik bir yolsuzluk ağı kurulmuş. Ağın merkezinde ise sıradan bir işçinin "kurduğu" paravan bir şirket var.

Sözünü ettiğimiz sıradan işçi Furkan Remzi Ceylan. 2023 yılına kadar Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat'ta sıradan bir elektrikçi olarak çalışıyordu. Sonra o meşhur "kahramanın yolculuğu"yla birlikte onun da hayatı değişti. 2023 Nisan ayında ISTCON İnşaat A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Kayıtlarda bağımsız gibi görünse de aslında Nuhoğlu'nun yönlendirdiği paravan bir şirketti.

Başrolde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu var: Elektrikçi üzerinden 3 milyarlık hortum!

BUHAR OLAN MİLYARLAR

Sadece bir yıl içinde, 2024 yılında İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İSFALT, sıradan elektrikçinin yönetim kurulu başkanı olduğu ISTCON'a tam 3 milyar TL ödeme yaptı. Sözde inşaat malzemesi alımı için yapılan bu dev ödemelerin ardından ortaya çıkan gerçek şoke ediciydi. Çünkü iddiaya gere tek bir çivi bile teslim edilmemişti. Bu hayali alım, belediye içinde kurulan sistem ve birbirini besleyen zincir yapı sayesinde olmuştu.