Giriş Tarihi: 05.08.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
06:46
Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze'deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor
İsrail ve ABD, suikastlarla Gazze'dekı soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor. AB ülkeleri siyonizmin Ortadoğu'daki kaos planını destekliyor. İslam dünyası suskun. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin yaşanan bu insanlık dramına, dünyanın sessiz kalmasına karşı nasıl dik bir duruş sergilediğini gösteren bir yazı kaleme aldı. İşte Donat'ın o yazısı...