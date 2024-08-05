Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze’deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

Saraybosna'daki soykırımın tanığı Aliya İzzetbegoviç oğluna şöyle demişti: Evladım, unutma Batı hiç medeni olmamıştır. Bugünkü refahı, döktüğü kan ve akıttığı gözyaşına borçludur.

Gazze... Aylardır ateş altında... Bomba yağmuru.

39 bin 445 can kaybı... 91 bin 73 yaralı.

Ölenlerin 16 bin 172'si çocuk.

10 bin 798'i kadın.

10 bin Filistinli kayıp.



