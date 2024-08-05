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Giriş Tarihi: 05.08.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 06:46

Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze'deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

İsrail ve ABD, suikastlarla Gazze'dekı soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor. AB ülkeleri siyonizmin Ortadoğu'daki kaos planını destekliyor. İslam dünyası suskun. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin yaşanan bu insanlık dramına, dünyanın sessiz kalmasına karşı nasıl dik bir duruş sergilediğini gösteren bir yazı kaleme aldı. İşte Donat'ın o yazısı...

YAVUZ DONAT
Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze’deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, ne kadar doğru söylemiş:
"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze’deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

Saraybosna'daki soykırımın tanığı Aliya İzzetbegoviç oğluna şöyle demişti: Evladım, unutma Batı hiç medeni olmamıştır. Bugünkü refahı, döktüğü kan ve akıttığı gözyaşına borçludur.
Gazze... Aylardır ateş altında... Bomba yağmuru.
39 bin 445 can kaybı... 91 bin 73 yaralı.
Ölenlerin 16 bin 172'si çocuk.
10 bin 798'i kadın.
10 bin Filistinli kayıp.

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Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze’deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

Türk siyasetinin Aksakal'ı... Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek dedi ki:
- Pakistan'ın milli şairi, Mehmet Akif'i, Muhammed İkbal'in bir sözü var: "İslam dünyası aklını kaybetti, Batı dünyası da vicdanını."
Muhammed İkbal, kitabın ortasından konuşmuş.
Altın harflerle yazılacak bu sözü hatırlattığı için... Teşekkürler, Sayın Cemil Çiçek.

Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze’deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

MUHAMMED İKBAL

Pakistanlı filozof... Şair... Politikacı... 1877-1938.
Özgür Pakistan'ın fikir babası.
Mehmet Akif'e yazdığı mektupta, "Türk milletini ve modern Türkiye'yi çok seviyorum" diyen... Türk dostu.

Batı dünyası vicdanını yitirdi! İsrail ve ABD Gazze’deki soykırımı bölgesel savaşa dönüştürüyor

Kurtuluş Savaşı sırasında... "Allah, büyük lider Mustafa Kemal'e yardımcı olsun" diye dua eden İslam alimi.
Cemil Çiçek, onun sözlerini aktardıktan sonra... Şunları söyledi:
- İslam dünyasında akıl, Batı dünyasında da vicdan olsaydı, bugün bu zillet ve perişanlık yaşanmazdı.

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