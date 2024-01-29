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Haberler Galeri Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM'Yi çiğnedi... Hangi hakla!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:42

Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM'Yi çiğnedi... Hangi hakla!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz tavan yaptı. Aday belirleme süreci çıkmaza girerken CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifasını açıkladı. "Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için partiden tasfiye ediliyoruz" diyen İlgezdi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i suçladı. Yeni yaptığı açıklamada ise CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı: Bana 'Seninle yol yürümeyeceğim' dedi. Hangi hakla bu kararı alabiliyor?

İHA
Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM’Yi çiğnedi... Hangi hakla!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kaos da bitmedi. Yerel seçimlerin ardından değişim kavgası yaşanan partide Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşti. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle oturduğu koltukta 'eş başkan' olarak kabul edildi.

Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM’Yi çiğnedi... Hangi hakla!

Değişimin sözde kaldığı partide Özgür Özel, en kritik bölgelerde bile aday belirleyemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dahil pek çok ilde aday belirleme sürecinde baskı yapışı herkesi isyan ettirdi. Son olarak CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partiden istifa etti. İlgezdi "Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için partiden tasfiye ediliyoruz" dedi.

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Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM’Yi çiğnedi... Hangi hakla!

CHP'yi karıştıran istifanın ardından İlgezdi'den yeni bir açıklama daha geldi. "Battal İlgezdi aday gösterilmediği için istifa etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etti" diyen İlgezdi, İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin detayları hakkında da bilgi verdi. İlgezdi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM’Yi çiğnedi... Hangi hakla!

41 yıldır Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partimizin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duydum.
2009 yılında da dört ilçenin arka mahallelerinin birleştirilmesi ile kurulan ve Ataşehir halkımızın büyük desteği ile Kurucu Belediye Başkanı olarak seçildiğim günden bugüne kadar Ataşehirimizi, İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri haline getirdik.
Gerek Partimiz, gerekse şahsımın yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmama rağmen son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için aday gösterilmedim.
Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti.

Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM’Yi çiğnedi... Hangi hakla!

"BENİMLE YOL YÜRÜMEYECEĞİNİ ŞAHSIMA İFADE ETTİ"
Kamuoyu bilmelidir ki Battal İlgezdi aday gösterilmediği için istifa etmedi. Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir.
26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti.
Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı.

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