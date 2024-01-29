Battal İlgezdi Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü: MYK ve PM’Yi çiğnedi... Hangi hakla!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:42
Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz tavan yaptı. Aday belirleme süreci çıkmaza girerken CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifasını açıkladı. "Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için partiden tasfiye ediliyoruz" diyen İlgezdi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i suçladı. Yeni yaptığı açıklamada ise CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı: Bana 'Seninle yol yürümeyeceğim' dedi. Hangi hakla bu kararı alabiliyor?