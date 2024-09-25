Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
15:45
Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Havacılık tarihi için dönüm noktası
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA PT-3 ilk uçuş testini yöneten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.