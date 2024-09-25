Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Havacılık tarihi için dönüm noktası

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha geçildi. Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

