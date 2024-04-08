Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:26
Bayram sabahı Bayram namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar, bayram namazı nasıl kılınır araştırmasına başladılar. 10 Nisan günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için tüm ülke hazırlıklarına devam ediyor. 81 ilde camilerde cemaatle kılınacak olan bayram namazının nasıl kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yılda iki defa olan bu namazı ilk defa kılan ya da unutabilen vatandaşlar tazelemek ve öğrenmek için sorgulamalarına başladı. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar