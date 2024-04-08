Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

İslam aile için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu mübarek günün bir simgesi olarak Müslümanlar camileri dolduracak ve cemaatle birlikte bayramın gelişini kutlamak adına günün ilk saatlerinde bayram namazı kılacak. Peki, "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Diyanet ile adım adım bayram namazı kılınışı…