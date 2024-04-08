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Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:26

Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Bayram sabahı Bayram namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar, bayram namazı nasıl kılınır araştırmasına başladılar. 10 Nisan günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için tüm ülke hazırlıklarına devam ediyor. 81 ilde camilerde cemaatle kılınacak olan bayram namazının nasıl kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yılda iki defa olan bu namazı ilk defa kılan ya da unutabilen vatandaşlar tazelemek ve öğrenmek için sorgulamalarına başladı. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar

Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

İslam aile için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu mübarek günün bir simgesi olarak Müslümanlar camileri dolduracak ve cemaatle birlikte bayramın gelişini kutlamak adına günün ilk saatlerinde bayram namazı kılacak. Peki, "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Diyanet ile adım adım bayram namazı kılınışı…

Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

DİYANET BAYRAM NAMAZI KILINIŞI:

Mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan 2024 Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram sabahında milyonlarca vatandaş namaz ibadetini yerine getirmek için camilere gidecek ve cemaat ile birlikte namazlarını kılacaklar. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor.

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Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bayram Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı || Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

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