Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu

Bayramda hastaneler açık mı araştırmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı'na 10-11-12 Nisan tarihleri arasında kavuşulacak. Bayram tatilini resmî kurumlar ve kamu çalışanları için 9 gün idari izinli ilan eden Cumhurbaşkanı, özel sektörün bu kararı uygulamasını tavsiye etti. Peki, devlet ve özel sağlık kuruluşları olmak üzere tüm hastaneler bayramda açık olacak mı? İşte detaylar