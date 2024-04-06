Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:30
Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu
Ramazan Bayramı bu sene 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bu sene bayramda 9 gün tatil yapılacak. Resmî tatil olarak değerlendirilen bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları, poliklinikler, aile hekimliği ve diş hastaneleri araştırılıyor. Bayramın birinci günü olan 10 Nisan 2024 günü hastaneler çalışıyor mu, hizmet verecek mi? İşte detaylar