Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:30

Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu

Ramazan Bayramı bu sene 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bu sene bayramda 9 gün tatil yapılacak. Resmî tatil olarak değerlendirilen bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Bayramda hastaneler açık mı, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları, poliklinikler, aile hekimliği ve diş hastaneleri araştırılıyor. Bayramın birinci günü olan 10 Nisan 2024 günü hastaneler çalışıyor mu, hizmet verecek mi? İşte detaylar

Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu

Bayramda hastaneler açık mı araştırmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı'na 10-11-12 Nisan tarihleri arasında kavuşulacak. Bayram tatilini resmî kurumlar ve kamu çalışanları için 9 gün idari izinli ilan eden Cumhurbaşkanı, özel sektörün bu kararı uygulamasını tavsiye etti. Peki, devlet ve özel sağlık kuruluşları olmak üzere tüm hastaneler bayramda açık olacak mı? İşte detaylar

Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu

RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?

Özel sektör çalışanları için bayram 8-9 Nisan resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.. Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak. Buna göre hastanelerin acil bölümlerini kullanabilir veya MHRS üzerinden bayram sonrası için bir randevu oluşturabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu

BAYRAMDA HASTANELER KAPALI MI?

Hastaneler, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, öğlene kadar mesai yapacak.

Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Ancak acil servis hastanelerde hazır bulunacak.

Aciller 7/24 nöbette olacak.

Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı hastaneler açık mı kapalı mı? Arife günü ve bayramda hastanelerin çalışma durumu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA