Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bu yıl idari izin kapmasında 9 gün tatil yapılacak. Resmi tatil olarak sayılan bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramdan devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bayramda hastaneler ve sağlık ocakları çalışacak mı?