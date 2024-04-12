Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
10:15
Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?
Ramazan Bayramı'nda hastane ve sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyen vatandaşlar gündeminde "bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusu yer alıyor. 9 günlük idari iznin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları idari izin kapsamında 9 gün süreyle kapalı olacak. Bu sebeple sağlık ocakları ve hastanelerde araştırmaya alındı. Bayramda sağlık ocakları açık mı merak edip araştırıyor. Peki, bugün hastaneler ve sağlık olacakları çalışıyor mu? İşte detaylar