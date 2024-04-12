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Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:15

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

Ramazan Bayramı'nda hastane ve sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyen vatandaşlar gündeminde "bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusu yer alıyor. 9 günlük idari iznin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları idari izin kapsamında 9 gün süreyle kapalı olacak. Bu sebeple sağlık ocakları ve hastanelerde araştırmaya alındı. Bayramda sağlık ocakları açık mı merak edip araştırıyor. Peki, bugün hastaneler ve sağlık olacakları çalışıyor mu? İşte detaylar

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bu yıl idari izin kapmasında 9 gün tatil yapılacak. Resmi tatil olarak sayılan bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramdan devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bayramda hastaneler ve sağlık ocakları çalışacak mı?

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

BAYRAMDA HASTANE VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Kamu hastaneleri ve sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi de dahil olmak üzere yeni haftada kapalı olacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

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Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Nisan Pazartesi günü bayram tatilinin bitmesiyle birlikte tüm kamu kurumlarında iş başı gerçekleşecek. Sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinikleri de pazartesi itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

BAKAN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanelerin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca açıklaması şu şekilde:

"81 ilimizde 760.449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız. Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerimizin acil birimleri tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine aynen devam edecek. Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 12 Nisan 2024 bugün hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?
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