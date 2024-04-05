Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:25
BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Bayramda hava nasıl olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Dokuz günlük bayram tatilini başka illerde ya da yaşadığı şehirde geçirmeyi planlayan vatandaşlar bayram öncesi hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 9 günlük bayram tatilinde İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar düşecek. Peki, bayramda hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 9-10-11-12 Nisan 2024 hava durumu raporu.