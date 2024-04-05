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Haberler Galeri BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:25

BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Bayramda hava nasıl olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Dokuz günlük bayram tatilini başka illerde ya da yaşadığı şehirde geçirmeyi planlayan vatandaşlar bayram öncesi hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 9 günlük bayram tatilinde İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar düşecek. Peki, bayramda hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 9-10-11-12 Nisan 2024 hava durumu raporu.

BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Bayram tatili planı yapanlar dikkat! Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Ramazan Bayramı'nın ilk günleri itibarıyla terse dönecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar düşecek. Peki, bayramda hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Arefe günü havalar nasıl? İşte konu hakkında detaylar.

BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 9 Nisan 2024 Arife Günü kapalı bulutlu hava hakim olurken bayramın ilk günü olan günü güneşli havannın selamlayacağı megaken bayramın üçüncü günü yağmura teslim olacak. Cuma günü başlayan yağış etkisini cumartesi günü de etkisini gösterecek.

İstanbul'da hava sıcaklıkları gündüz gölgede 16-17°C'lere kadar çıkacak fakat rüzgar poyrazdan serin estiği için hissedilen sıcaklık gölgede 12°C'ye kadar düşecek.

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BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir bayramın son gününe kadar güneşli hava hakim olacak. Bayramın son günü sıcak hava yerini kapalı havaya bırakacak, cumartesi günü ise kent genelinde yağışlı geçecek.

İzmir bayram tatilini neredeyse tamamen güneşli geçirecek, günün erken saatleri 12°C olan sıcaklık, gündüz İzmir'de, Aydın'da 22°C'ye yükselecek. Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Trakya geneli benzer şekilde bayram tatilini az bulutlu ve güneşli havada geçirirken, Güney Ege'de ve Akdeniz'de haftaya bahar yağmurları görülebilir.

BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da da İstanbul gibi bayramda hava durumu kapalı olacak. Bayramın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba gününün güneşli olacağı Başkent'te diğer günler ise kapalı geçecek.

BAYRAM HAVA DURUMU NİSAN-2024 | İstanbul, Ankara ve İzmir’de Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?
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