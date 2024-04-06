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Haberler Galeri Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:29

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

Ramazan bayramına az bir süre kala. Bayram tatilinde açık ve kapalı olan yerler gündeme geliyor. Bu yerler arasında temel ihtiyaçlar için oldukça önemli olan marketler de yer alıyor. Bayram zamanlarında çalışma saatleri farklılık gösteren market zincirleri için Ramazan bayramında açık mı kapalı mı olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri!

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı’nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

Ramazan bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 9 gün sürecek olan bayram tatilinde market zincirleri çalışmaya devam edecek ancak çalışma saatleri nasıl olacak merak konusu. Peki, bu Ramazan bayramında marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, Ramazan bayramında marketlerin çalışma saatleri!

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı’nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı bu sene 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

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Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı’nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı’nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı’nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

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