Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:29
Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri
Ramazan bayramına az bir süre kala. Bayram tatilinde açık ve kapalı olan yerler gündeme geliyor. Bu yerler arasında temel ihtiyaçlar için oldukça önemli olan marketler de yer alıyor. Bayram zamanlarında çalışma saatleri farklılık gösteren market zincirleri için Ramazan bayramında açık mı kapalı mı olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri!