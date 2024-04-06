Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı’nda marketlerin açılış ve kapanış saatleri

Ramazan bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 9 gün sürecek olan bayram tatilinde market zincirleri çalışmaya devam edecek ancak çalışma saatleri nasıl olacak merak konusu. Peki, bu Ramazan bayramında marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, Ramazan bayramında marketlerin çalışma saatleri!