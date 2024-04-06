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Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:28 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:28

Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

Ramazan ayının bitişine yaklaşılmasıyla, Ramazan Bayramı öncesi bayramda oruç tutmanın dini hükmü araştırılmaya başladı. 9 Nisan'da arefe gününde son oruç tutulacak ve uğurlanacak. Müslümanlar Ramazan'da tutmadıkları oruçları sonradan kaza edecekler. Eksik oruçlarını kaza etmek için hazırlanan Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi, haram mı? sorusunun yanıtına yoğunlaştı. Peki, bayramda oruç tutulur mu? İşte Diyanet açıkladı!

Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, sorusu tutmadıkları oruçları yerine kaza orucu tutacaklar tarafından araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramının ilk günü bir aylık orucun son buluşu ve iftarı anlamına geliyor. Peki, tutulmayan oruçlar bayramda kaza edilebilir mi, bayramda oruç tutmak haram mı, caiz mi? İşte, ayrıntılar.

Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/375). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

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Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144 [1141]).

Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

KAZA ORUCU NASIL TUTULMALI?

Tutulacak her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.



Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.

Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tövbe ve istiğfar etmesi de gerekir.

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