Bayramda oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Diyanet ile Ramazan Bayramı orucuna dair bilgiler

Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:28
Ramazan ayının bitişine yaklaşılmasıyla, Ramazan Bayramı öncesi bayramda oruç tutmanın dini hükmü araştırılmaya başladı. 9 Nisan'da arefe gününde son oruç tutulacak ve uğurlanacak. Müslümanlar Ramazan'da tutmadıkları oruçları sonradan kaza edecekler. Eksik oruçlarını kaza etmek için hazırlanan Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi, haram mı? sorusunun yanıtına yoğunlaştı. Peki, bayramda oruç tutulur mu? İşte Diyanet açıkladı!