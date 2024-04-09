Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
11:49
Her Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü 9 Nisan ATV yayın akışı Salı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin sevenleri Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm bu soruların yanıtı ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki; Ben Bu Cihana Sığmazam bugün neden yok, 64. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…