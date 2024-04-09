Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:49

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü 9 Nisan ATV yayın akışı Salı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin sevenleri Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm bu soruların yanıtı ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki; Ben Bu Cihana Sığmazam bugün neden yok, 64. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik gibi isimleri buluşturan dizi, 9 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 64. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 9 Nisan Salı ATV yayın akışı ve tüm detaylar…

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Salı günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

9 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesine göre Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizi saatinde Aquaman adlı film yayında olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bayram tatilinde dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor.

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili olması sebebiyle Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de bir hafta ara verdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sevilen dizinin 16 Nisan Salı akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV YAYIN AKIŞI | 9 NİSAN 2024 SALI

06:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam (Tekrar)
01:50 Aquaman (Yabancı Sinema)
04:30 Mutfak Bahane

SON DAKİKA