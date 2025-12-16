"Ben hırsızların elini sıkmam" kavgası kızıştı! CHP'den Enver Aysever'e baskı

Oysa Silivri Cezaevi'nden gelen kulis haberi ağır olduğu kadar gerçek:

"Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam..."

Sözün sarsıcılığı tam da bu gerçekliğinden geliyor.

Ama o sözü daha etkili kılan bir ayrıntı daha var: Söyleyenin siyasi kimliği... 2010'lu yıllarda SkyTürk televizyonunda birlikte program yaptığım gazeteci Enver Aysever, sıradan biri değil, seversiniz sevmezsiniz, düşüncelerini beğenirsiniz beğenmezsiniz kendisi sol cenahta karşılığı olan ve dik duruşuyla bilinen bir gazetecidir. Tanıyanlar onun sözünü esirgemediğini bilir.



