Beşiktaş Belediyesin’deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Sahiden bu siyasi bir operasyon mu yoksa ciddi bir yolsuzluk operasyonu mu? Sonuca yargı karar verecek ama tutuklama ilk işaret oldu.

Şimdi burada sorulması gereken asıl soru şu: Bu operasyon siyasi mi yoksa bizzat yolsuzluğun yapılması "siyasi bir güç" olma operasyonu mu?



