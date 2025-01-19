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Haberler Galeri Beşiktaş Belediyesin'deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu
Giriş Tarihi: 19.01.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 07:23

Beşiktaş Belediyesin'deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Beşiktaş Belediyesi'ndeki skandal tüm CHP'nin gözleri önünde oldu. Parti kadroları defalarca uyardı ama CHP yönetimi oralı olmadı. Beşiktaş'a operasyon yapılacağını tüm CHP'liler biliyordu. Çünkü yolsuzluk rezaleti ayyuka çıkmıştı. O yüzden operasyon sonrası parti yönetiminin gösterdiği tepki samimiyetsiz ve cılız kaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Beşiktaş Belediyesi'nde yaşananları kaleme aldı. işte Övür'ün o yazısı

MAHMUT ÖVÜR
Beşiktaş Belediyesin’deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Son bir ay içinde ortaya çıkarılan iki yolsuzluk skandalına tanık olduk. Biri Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı "Çete" operasyonu, diğeri de Türkiye'nin kültürel yüzü olan Yunus Emre Enstitüsü'ndeki "sistematik" yolsuzluk skandalı.

Beşiktaş Belediyesin’deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Aslında bu iki skandal da ayyuka çıkan yolsuzluk söylentileri açısından sadece buzdağının görünen yüzü. İkisi de devlet kurumlarının ve cumhuriyet savcılarının ciddi çabalarıyla ortaya çıkarıldı. Ama nedense Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk skandalı tam bir siyasi şova dönüştürüldü.

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Beşiktaş Belediyesin’deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün CHP'li belediye başkanları, siyasi aktörleri, hatta fondaş medyası bir araya gelip bas bas bağırmaya başladı:
"Bu siyasi bir operasyon..."

Beşiktaş Belediyesin’deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Sahiden bu siyasi bir operasyon mu yoksa ciddi bir yolsuzluk operasyonu mu? Sonuca yargı karar verecek ama tutuklama ilk işaret oldu.
Şimdi burada sorulması gereken asıl soru şu: Bu operasyon siyasi mi yoksa bizzat yolsuzluğun yapılması "siyasi bir güç" olma operasyonu mu?

Beşiktaş Belediyesin’deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu

Sorunun cevabını en iyi CHP'liler biliyor. Çünkü CHP'liler hem belediyelerde olup bitenleri izliyor hem de belediyelerin son dönemde "siyasetin finansmanı"nı sağladığını görüyor.

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