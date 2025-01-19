Giriş Tarihi: 19.01.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
07:23
Beşiktaş Belediyesin'deki yolsuzluğu tüm CHP biliyordu! Skandal tüm CHP’nin gözleri önünde oldu
Beşiktaş Belediyesi'ndeki skandal tüm CHP'nin gözleri önünde oldu. Parti kadroları defalarca uyardı ama CHP yönetimi oralı olmadı. Beşiktaş'a operasyon yapılacağını tüm CHP'liler biliyordu. Çünkü yolsuzluk rezaleti ayyuka çıkmıştı. O yüzden operasyon sonrası parti yönetiminin gösterdiği tepki samimiyetsiz ve cılız kaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Beşiktaş Belediyesi'nde yaşananları kaleme aldı. işte Övür'ün o yazısı