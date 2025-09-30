Beyaz Saray’daki Erdoğan ve Trump merak edilenleri! 6 maddede tarihi zirve konuşulanlar

Ayrıca...

Beyaz Saray'da ela alınan dosyaların önemli bir bölümü için "işler rayına girdi ama ısrarlı takip gerekiyor" demek, kanımca yanıltıcı olmaz. Elbette Sn. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir görüşmeyle tüm meselenin halledilmesi beklenemez. Mühim olan, iki tarafın iradesinin ortak paydada buluşması ve ileriye dönük adım atma niyetinin pekiştirilmesi. Nitekim bugünkü ajandanın neticelendirilmesi için farklı tarihlerde farklı fırsatlar da doğacaktır. Örneğin, Temmuz 2026'da NATO Zirvesi, Ankara'da toplanacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'ın resmi ziyaret için Türkiye'ye gelmesi de gündemde...



