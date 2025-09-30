Giriş Tarihi: 30.09.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 06:47
Beyaz Saray’daki Erdoğan ve Trump merak edilenleri! 6 maddede tarihi zirve konuşulanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için gittiği ABD'de BM kürsüsünden tarihi bir konuşmaya yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında bulunduğu ABD'de çok kritik ikili görüşmeler yaptı. Bu ikili görüşmelerin arasında şüphesiz en kritik olanı ise ABD Başkanı Donal Trump'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'da yaptığı ve tüm dünyanın yakından takip ettiği toplantıydı. Peki bu toplantıda neler yaşandı. Zirve kapsamında ABD'de bulunan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi zirveye yer vererek merak edilenleri okuyucularına aktardı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...