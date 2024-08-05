Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
08:56
Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının yeni fotoğrafları
Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar damga vurdu. 3 kişilik heyet tarafından çekilen fotoğraflarda, Mahiroğlu'nun kaçak villasında, dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamalarının tamamlandığı tespit edildi.