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Haberler Galeri Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının yeni fotoğrafları
Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 08:56

Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar damga vurdu. 3 kişilik heyet tarafından çekilen fotoğraflarda, Mahiroğlu'nun kaçak villasında, dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamalarının tamamlandığı tespit edildi.

ATAKAN IRMAK
Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti.

Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

SABAH'ın ısrarlı yayınları yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya gitmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Mahiroğlu'nun yargılandığı davada mahkeme, oluşturduğu 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.

Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN İKİNCİ KEŞİF

Davanın geçtiğimiz duruşmalarında, Mahiroğlu'nun avukatı gerekli düzenlemeleri yaparak villayı imara uygun hale getirdiklerini iddia ederek ek bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

Mahkeme de talep doğrultusunda ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, 3 kişilik bilirkişi heyetinin yeniden inceleme yapmasına hükmetti.

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