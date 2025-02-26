Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:42
Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak
Bankacılık ve bilişim sistemlerini kullanarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarıyla ilgili 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle birlikte banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılıyor. Bu kapsamda banka, finans kuruluşları ve mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler geliyor. Tüm telefon abonelikleri güncellenmesi sağlanarak, vatandaşlar en fazla 3 mobil hat, yabancılar ise 1 mobil hat alabilecek. İşte detaylar...