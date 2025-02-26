Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açıkladığı 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirildiği, cezasızlık algısının ortadan kaldırıldığı daha güvenilir ve erişilebilir olan bir adalet sisteminin tesisi amaçlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3. amacı olan ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle birlikte banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılacak.