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Haberler Galeri Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:42

Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

Bankacılık ve bilişim sistemlerini kullanarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarıyla ilgili 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle birlikte banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılıyor. Bu kapsamda banka, finans kuruluşları ve mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler geliyor. Tüm telefon abonelikleri güncellenmesi sağlanarak, vatandaşlar en fazla 3 mobil hat, yabancılar ise 1 mobil hat alabilecek. İşte detaylar...

Kerim CENGİL
Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açıkladığı 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirildiği, cezasızlık algısının ortadan kaldırıldığı daha güvenilir ve erişilebilir olan bir adalet sisteminin tesisi amaçlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3. amacı olan ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle birlikte banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılacak.

Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

BANKALAR İSTENİLEN BELGELERİ EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE GÖNDERMEK ZORUNDA

Yapılacak olan düzenleme ile birlikte başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

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Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

HESAPTA BULUNAN SUÇA KONU MENFAATE RAPORSUZ EL KONULACAK

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu paraya rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

KAMERADA GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLEMEYEN ATM'DE İŞLEM YAPAMAYACAK

Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtlarının en az 2 yıl süre ile saklanacak.

Bilişim suçlarına yargı reformu ayarı: Suçlarda banka hesabı askıya alınacak, raporsuz paraya el konulacak

TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesinde, yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

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