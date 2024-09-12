Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
09:19
Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sağlam şekilde devralınan BELPA Buz Pateni Pisti, CHP'li Mansur Yavaş tarafından tadilat gerekçesi ile kapatılmasına rağmen 5,5 yıldır bir türlü açılamadı. İki kez açılışı gerçekleştirilen 1989 tarihli tesisin hâlâ hizmet vermediği öğrenildi. En son ağustos ayında açılmaya çalışılan pistin saha zemin çizgilerinin yapılmasının unutulduğu, çizgilerin yapılması için bir kez daha kapatıldığı ortaya çıktı. Ayrıca kenar boardların buz hokeyi oynamaya elverişli olmayan zayıf malzemeden yapılmış olduğu da belirlendi. Ayrıca 10 yıl önce 7 milyon liraya yenilenen ''Chiller'' soğutma grubu ve fanların bu kapalılık döneminde çürüdüğü için hurda olduğu ve tekrar yüksek bir bedelle yenilendiği iddia edildi.