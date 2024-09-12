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Haberler Galeri Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar
Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:19

Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sağlam şekilde devralınan BELPA Buz Pateni Pisti, CHP'li Mansur Yavaş tarafından tadilat gerekçesi ile kapatılmasına rağmen 5,5 yıldır bir türlü açılamadı. İki kez açılışı gerçekleştirilen 1989 tarihli tesisin hâlâ hizmet vermediği öğrenildi. En son ağustos ayında açılmaya çalışılan pistin saha zemin çizgilerinin yapılmasının unutulduğu, çizgilerin yapılması için bir kez daha kapatıldığı ortaya çıktı. Ayrıca kenar boardların buz hokeyi oynamaya elverişli olmayan zayıf malzemeden yapılmış olduğu da belirlendi. Ayrıca 10 yıl önce 7 milyon liraya yenilenen ''Chiller'' soğutma grubu ve fanların bu kapalılık döneminde çürüdüğü için hurda olduğu ve tekrar yüksek bir bedelle yenilendiği iddia edildi.

TOLGA ÖZLÜ
Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi olan ve yüzlerce müsabakaya ev sahipliği yapan olimpik BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu "atıl" bir şekilde aldıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla paylaşmıştı.

Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

Ancak olayın aslında öyle olmadığı, "atıl" bir şekilde devredildiğini iddia ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda devirden 23 gün önce turnuva düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun devir teslim tutanaklarında tüm sistemlerin çalışır halde eksiksiz şekilde teslim edildiği ifadelerine yer verildiği görülmüştü.

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Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

SPORCULAR VE ESNAFLAR YILLARCA MAĞDUR EDİLDİ
Bahçelievler semtinde bulunan ve şehrin ilk olimpik buz pateni salonu bin 150 kişi kapasiteli BELPA Buz Pateni Sarayı, ABB yönetimine CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmesinin hemen ardından tadilat yapılacağı gerekçesiyle kapatılmıştı. Aradan geçen 5 buçuk yılda tadilat bitirilemediği gibi yeni bir salon da başkente kazandırılmadı. BELPA Buz Pateni Sarayı önünde toplanan ve Mansur Yavaş'ı protesto eden buz pateni sporcusu gençler ve ailelerinden CHP'li belediyeye tepki yağdı.

Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

Veliler, defalarca başvuru yapmalarına rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını, sürekli ''üzerinde çalışıyoruz'' gibi oyalama yanıtlar aldıklarını belirtti. SABAH'ın daha önce gündeme getirdiği Sporcular ise sadece Çayyolu'nda bulunan tesise gitmek zorunda kaldıklarını ve Gece geç saatlerde antrenman yapıp sabah 6 da kalkıp okula gittiklerini belirtmişti.

Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

Ayrıca tesisin kapatılmasının ardından kompleks içinde bulunan esnaflara tahliye yazısı gönderildi. BELPA yöneticilerinin, 'Siz İl Müdürlüğünün (Spor) kiracısısınız, sizi istemiyoruz ,sizi çıkartacağız ,buraları kendimiz değerlendireceğiz' diyerek sözleşmeleri olduğu halde işgalci yazısı göndererek esnafları tahliyeye zorladığı ortaya çıkmıştı.

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