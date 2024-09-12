Bir Ankara masalı! 30 yıl çalışan tesisi kapattılar 5,5 yıldır açamadılar

Ancak olayın aslında öyle olmadığı, "atıl" bir şekilde devredildiğini iddia ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda devirden 23 gün önce turnuva düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun devir teslim tutanaklarında tüm sistemlerin çalışır halde eksiksiz şekilde teslim edildiği ifadelerine yer verildiği görülmüştü.