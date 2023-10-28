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Haberler Galeri Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:58

Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti yarın 100 yaşına giriyor... Bir asır önce yakılan özgürlük ve demokrasi ateşi bugün Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanacak. Belediyeler meydanları, caddeleri süsledi, vatandaşlar evlerini bayraklarla donattı. Kurum ve kuruluşlar birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. İletişim Başkanlığı da İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli noktalarında dijital sergileri ve üç boyutlu gösterileri vatandaşlarla buluşturdu. İstanbul Boğaz'ında 2023 drone ile görsel şölen düzenlenecek. Cumhuriyetin 100'üncü yılının önemli projeleri sergilenecek. Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı vurgusuyla meydanlarda üç boyutlu içerikler vatandaşların beğenisine sunulacak.

KORAY TAŞDEMİR
Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

Cumhuriyetin 100'ncü yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde bütün yurt genelinde ve yurt dışında coşkuyla kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu kapsamda pek çok etkinlik planladı. Etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verilecek. Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyurulacak.

Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2023 DRONE İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkânlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 drone ve havai fişek gösterisi ile görsel şölen gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekânlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

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Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

BOĞAZDA 100'NCÜ YILIN PROJELERİ SERGİLENECEK
29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

MAZİDEN ATİYE VURGUSUYLA SU PERDESİ VE ŞU ŞOVLARI

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak. Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmî logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100'ncü yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100'ncüyılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

MEYDANLARDA 100'NCÜ YILA ÖZEL VİDEO VE GÖRSEL İÇERİKLER

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL SERGİSİ AÇILACAK

İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak.

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