Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

MEYDANLARDA 100'NCÜ YILA ÖZEL VİDEO VE GÖRSEL İÇERİKLER

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL SERGİSİ AÇILACAK

İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak.