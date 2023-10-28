Bir asırdır sönmeyen özgürlük meşalesi: Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti yarın 100 yaşına giriyor... Bir asır önce yakılan özgürlük ve demokrasi ateşi bugün Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanacak. Belediyeler meydanları, caddeleri süsledi, vatandaşlar evlerini bayraklarla donattı. Kurum ve kuruluşlar birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. İletişim Başkanlığı da İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli noktalarında dijital sergileri ve üç boyutlu gösterileri vatandaşlarla buluşturdu. İstanbul Boğaz'ında 2023 drone ile görsel şölen düzenlenecek. Cumhuriyetin 100'üncü yılının önemli projeleri sergilenecek. Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı vurgusuyla meydanlarda üç boyutlu içerikler vatandaşların beğenisine sunulacak.