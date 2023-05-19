Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce'ci olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni taktiği
Giriş Tarihi: 19.05.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 08:50

Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce'ci olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni taktiği

7'li koalisyon ve bu ekibin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı seçim hezimetinin ardından 14 günlüğüne dil ve siyaset değiştirme kararı aldı. Ancak kendisine PKK'nın desteğini getiren HDP ile yaptıkları ortaklıktan da vazgeçemeyen Kılıçdaroğlu ne yapacağını şaşırdı. Sinan Oğan'ın oyları için ülkücü, Muharrem İnce'nin oyları için İnce'ci kesilip kaset kumpasını da laf arasında neredeyse iktidara mal etmeye kalktı. Peki gerçek ne? Mahmut Övür yazdı...

MAHMUT ÖVÜR
Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce’ci olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni taktiği

Yedili koalisyon partileri öyle derin bir seçim yenilgisi yaşadı ki cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacağını şaşırdı.

Partisinde yaşanan iç savaşı örtmek için mi, yoksa ittifak partileri arasında yaşanacak olası tartışmaların önünü kesmek için mi bilemem ama önce alelacele ne anlama geldiği anlaşılmayan 9 saniyelik bir video yayınladı. Yemin billah ediyor ve elini masaya vurarak şöyle diyordu:

Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce’ci olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni taktiği

"Buradayım ben buradayım... Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim."

Herhalde öfkesi geçmedi ki, iki gün sonra bu kez gireceği ikinci tur seçime yönelik yol haritasını açıkladı. Bunun da alelacele ve telaşla hazırlandığı çok açık ki her satırı ve her tespiti kendi söylemleriyle bile çelişiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce’ci olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni taktiği

Sinan Oğan'a verilen milliyetçi oyları kapma telaşına düştüğü belli ki FETÖ'nün devreye soktuğu, CHP çevresinin de kullandığı bir rezaleti şöyle anlatabiliyor:

"Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu."

Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce’ci olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni taktiği

Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi rezaletine böyle yaklaşmak akıl alır gibi değil.

Oysa İnce çekilirken, kendisine yönelik saldırıların, "Saray'a giden CHP'li" iftirasıyla başladığını söyleyerek açık açık adres gösteriyordu.

Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce’ci olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni taktiği

Daha ayıbı, aynı kirli odağın, kendisinin genel başkanlığına giden yolu da bir kaset operasyonuyla açtığı gerçeğiydi.
Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmedi, Suriyeli sığınmacıları öne çıkardığı yeni yol haritasında FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili yine bildik, gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA