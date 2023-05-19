Giriş Tarihi: 19.05.2023 07:20
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
08:50
Bir gecede ülkücü, bir saniyede İnce'ci olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni taktiği
7'li koalisyon ve bu ekibin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı seçim hezimetinin ardından 14 günlüğüne dil ve siyaset değiştirme kararı aldı. Ancak kendisine PKK'nın desteğini getiren HDP ile yaptıkları ortaklıktan da vazgeçemeyen Kılıçdaroğlu ne yapacağını şaşırdı. Sinan Oğan'ın oyları için ülkücü, Muharrem İnce'nin oyları için İnce'ci kesilip kaset kumpasını da laf arasında neredeyse iktidara mal etmeye kalktı. Peki gerçek ne? Mahmut Övür yazdı...