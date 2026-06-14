Bir iftiranın Anatomisi: Dijital Üssü FETÖ, Meydanı CHP! 128 Milyar Dolar Operasyonu nasıl kurgulandı ?

OPERASYONUN DİJİTAL AYAĞI: FETÖ'NÜN KARA PROPAGANDASI



CHP merkezli başlayan bu saldırı, FETÖ'nün firari isimleri ve sosyal medya ağları tarafından dijital dünyada devasa bir algı operasyonuna dönüştürüldü. FETÖ mensupları, firari isimleri ve örgüte ait sosyal medya ağları, operasyonun dijital ayağını ve "algı yönetimi" kısmını çok güçlü bir şekilde destekledi. Örgütün bu kampanyaya verdiği destek yurt dışından yönetilen sosyal medya hesapları, YouTube yayınları, bot hesaplar vasıtasıyla yürütülen suni gündem çalışmaları ve üretilen dezenformasyon içeriklerinin yayılmasıyla sağlandı. Algı operasyonunun dijital üssü firari FETÖ'cülerin YouTube yayınlarıyla yapıldı. Kampanya döneminde Türkiye'den kaçan ve yurt dışından yayın yapan en bilindik FETÖ'cü "gazeteci" ve "analist" maskeli isimler, her gün bu konuyu işleyen videolar yayınladı.

Firari FETÖ üyesi ve birçok kumpas soruşturmasında adı geçen Cevheri Güven, çektiği manipülatif videolarda Merkez Bankası rezervleri ve Berat Albayrak üzerinden kurgusal senaryolar üreterek paranın "usulsüzce birilerine aktarıldığı" yalanını işleyip, CHP'nin siyasi söylemlerine sözde "istihbarat/arka plan" sağlama rolü üstlendi.

FETÖ'nün Fuat Avni hesabının yöneticilerinden Said Sefa ise sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda "128 milyar dolar nerede?" sorusunu ve üretilen sahte grafik ve iddiaları köpürterek muhalif seçmenin bu algıya inanmasını sağlamaya çalıştı. Firari azılı FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Erkam Tufan Aytav kendi dijital platformlarında CHP'li siyasetçilerin iddialarını "ekonomik çöküşün kanıtı" olarak sunup, bu söylemleri her gün batı kamuoyuna da taşımaya gayret etti.