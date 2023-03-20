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Haberler Galeri BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:37

BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

Bitcoin kaç dolar sorusu, son günlerde kripto paranın yükselişi ile oldukça bağlantılı. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizi ve FED'in faiz kararını yavaşlatacağına dair gelen bilgiler, güncel Bitcoin fiyatı üzerinde çok olumlu etkilerde bulundu. Bu sebeple vatandaşlar, Bitcoin neden yükseliyor, ne kadar yükselecek, ne zamana kadar?" gibi sorulara net bir şekilde yanıt arıyor. 20 mart 2023 Bitcoin grafiği üzerinden bu haftaki artış ne bir şekilde görülebilir. Peki, Bitcoin kaç dolar oldu? İşte Bitcoin dolar grafiği ve diğer detaylar

BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

Bitcoin ne kadar, kaç TL soruları yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Kasım 2021'den beri neredeyse durmadan düşen ve en üst seviyesinden oldukça uzaklaşan Bitcoin dolar bazında 25 bini bir haftada geçti. Bu sebeple "Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek?" soruları yatırımcılar tarafından soruluyor. Peki, Bitcoin ne kadar oldu, kaç dolar? 20 Mart 2023 Bitcoin grafiği

BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

9 AYIN ZİRVESİNDE!

ABD'de başlayan ve FED'in agresif faiz artırımı sebebiyle sıkıntıya giren bankacılık sektörüne devletin müdahalesi ve FED'in faiz kararından vazgeçmesi kulislerde konuşulmasından sonra Bitcoin'de yükseliş baş gösterdi.

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BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

Kasım 2021'de 65 bin doların üzerini görerek rekor kıran Bitcoin, Kasım 2022'de 15,600 dolara kadar gerilemişti.

ABD'de yaşanan banka iflasları ve Avrupa'da başlayan bankacılık sıkıntıları FED'in faiz kararlarında frene basmasına sebep olacak. Bu sebeple dijital varlıkların daha değer kazanacağı bir döneme girebiliriz.

BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

20 MART 2023 BITCOIN KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

Bitcoin 28 bin 351 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

BİR HAFTA ÖNCE 21 BİN DOLAR SEVİYESİNDEYDİ

Kulislerde dolaşan FED'in faiz arttırmama ihtimali sebebiyle Bitcoin son 2 haftada yükselişe geçti. Mini boğa sezonunun başladığı konuşulurken, daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

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