Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:37

BITCOIN DOLAR GRAFİK 20 MART 2023 | Bitcoin neden yükseliyor, ne zamana kadar yükselecek? İşte altında yatan neden...

Bitcoin kaç dolar sorusu, son günlerde kripto paranın yükselişi ile oldukça bağlantılı. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizi ve FED'in faiz kararını yavaşlatacağına dair gelen bilgiler, güncel Bitcoin fiyatı üzerinde çok olumlu etkilerde bulundu. Bu sebeple vatandaşlar, Bitcoin neden yükseliyor, ne kadar yükselecek, ne zamana kadar?" gibi sorulara net bir şekilde yanıt arıyor. 20 mart 2023 Bitcoin grafiği üzerinden bu haftaki artış ne bir şekilde görülebilir. Peki, Bitcoin kaç dolar oldu? İşte Bitcoin dolar grafiği ve diğer detaylar