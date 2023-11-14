Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü'nün taraftarları, geçtiğimiz ay Atletico Madrid ile yapılan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Filistin bayrakları açmıştı. SABAH Gazetesi yazar Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında Filistin'e destek veren Celtic taraftarlarını kaleme aldı. Tuna, "Hadi tamam şu veya bu nedenle futbol takımımız olmadı, anlı şanlı taraftarlarımız nerde peki? Mesela, tüm stadyumu Filistin bayraklarıyla donatmak ve hep bir ağızdan Filistin'in özgürlüğü için haykırmak Celtic taraftarından önce bizim taraftarlarımıza yakışmaz mıydı?." ifadelerini kullandı.