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Haberler Galeri Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic'ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:48

Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic'ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü'nün taraftarları, geçtiğimiz ay Atletico Madrid ile yapılan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Filistin bayrakları açmıştı. SABAH Gazetesi yazar Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında Filistin'e destek veren Celtic taraftarlarını kaleme aldı. Tuna, "Hadi tamam şu veya bu nedenle futbol takımımız olmadı, anlı şanlı taraftarlarımız nerde peki? Mesela, tüm stadyumu Filistin bayraklarıyla donatmak ve hep bir ağızdan Filistin'in özgürlüğü için haykırmak Celtic taraftarından önce bizim taraftarlarımıza yakışmaz mıydı?." ifadelerini kullandı.

Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

Salih Tuna, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in hedeflediği sınırların (Arz-ı Mev'ud) Türkiye'den hangi illeri kapsadığını bilmeyebilirsiniz.
ABD'nin binlerce TIR silah yardımı yaptığı terör örgütüne güneyimizde "devlet" kurdurmak istemesinin İsrail ile alakası hakkında hiçbir şey okumamış olabilirsiniz.

Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

İsrail terör rejiminin malul olduğu Siyasi Siyonizm "inancına" göre, Yahudilerin dışındaki tüm insanlığın kendilerine kul / köle olmanın dışında hiçbir hakkı olmadığını da duymamış olabilirsiniz.
Dahası, İsrail terör rejiminin Gazze'deki soykırımına karşı çıkmanız için Müslüman olmanız da gerekmez.
İnsan olmanız kâfi.
İsrail savaş uçaklarından atılan tonlarca korkunç bombayla Gazzeli çocukların paramparça edilmesine sessiz kalmamak için omuzlarınız üzerinde taşınmaya değer bir kafa ve "sol memenizin altındaki cevahir kararmasın" yeter.
İşte görüyorsunuz...

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Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar yeryüzünün tüm aydınlık yüzlü insanları Gazze'deki bebek katliamına sessiz kalmıyor.
Siyonizm network olanca medya ve finans gücüne rağmen dünya halklarının vicdanında mağlup oldu.
Ülkemiz insanı da nüfuz casuslarının ve Türk'ün ruh köküne düşman kriptoların ilk günden itibaren "Filistinliler toprak sattı" veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" gibi sinsi tezviratına rağmen mazlum Gazze halkının yanında yer aldı.

Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

Lakin...
Clup Deportivo Palestino gibi Filistin bayrağını temsil eden eşofman ve Filistin bayrağıyla maça çıkan bir futbol takımımız maalesef olmadı. Athletic Bilbao kulübü gibi maç başında skor panosunda Gazze'deki katliamın bitmesi için çağrı yapan bir kulübümüz de olmadı.

Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

Hadi tamam şu veya bu nedenle futbol takımımız olmadı, anlı şanlı taraftarlarımız nerde peki?
Mesela, tüm stadyumu Filistin bayraklarıyla donatmak ve hep bir ağızdan Filistin'in özgürlüğü için haykırmak Celtic taraftarından önce bizim taraftarlarımıza yakışmaz mıydı?..
Bizim Nihat Kahveci'nin de top koşturduğu Real Sociedad taraftarlarının gösterisine nasıl imrendim anlatamam! Kanı temsil eden kırmızı boya sıçratılmış beyaz önlüklü, beyaz maskeli o taraftarların müthiş gösterisini diyorum.

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