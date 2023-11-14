Bizim tribünler neden sessiz? Bu görüntüler Celtic’ten önce Türk taraftarına yakışmaz mıydı? - Salih Tuna yazdı

Hadi tamam şu veya bu nedenle futbol takımımız olmadı, anlı şanlı taraftarlarımız nerde peki?

Mesela, tüm stadyumu Filistin bayraklarıyla donatmak ve hep bir ağızdan Filistin'in özgürlüğü için haykırmak Celtic taraftarından önce bizim taraftarlarımıza yakışmaz mıydı?..

Bizim Nihat Kahveci'nin de top koşturduğu Real Sociedad taraftarlarının gösterisine nasıl imrendim anlatamam! Kanı temsil eden kırmızı boya sıçratılmış beyaz önlüklü, beyaz maskeli o taraftarların müthiş gösterisini diyorum.

