Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
06:25
BM'de Türkiye'nin ayak sesleri! "Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli"
Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de toplandı. Zirveye Başkan Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu. Küresel sistemin çatırdadığı bir zamanda Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu "daha adil bir dünya" politikası dünyanın her yanında takdir toplamaya devam ediyor. Türkiye son dönemde dünyada küresel gelişmeleri etkileyebilen bölgesel güç kimliği ile her türlü düğümün çözüm merkezi konumunda yer alıyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nu bugünkü yazısında Türkiye'nin son dönemde ortaya koydu başarılı dış politika gelişmelerine yer verdi. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...