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Haberler Galeri BM'de Türkiye'nin ayak sesleri! "Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli"
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:25

BM'de Türkiye'nin ayak sesleri! "Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli"

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de toplandı. Zirveye Başkan Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu. Küresel sistemin çatırdadığı bir zamanda Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu "daha adil bir dünya" politikası dünyanın her yanında takdir toplamaya devam ediyor. Türkiye son dönemde dünyada küresel gelişmeleri etkileyebilen bölgesel güç kimliği ile her türlü düğümün çözüm merkezi konumunda yer alıyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nu bugünkü yazısında Türkiye'nin son dönemde ortaya koydu başarılı dış politika gelişmelerine yer verdi. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
BM’de Türkiye’nin ayak sesleri! Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli

Önce, şu vizyonun altını çizeyim...
2025-2029 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği,
2026-2028 dönemi için BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) adaylığı,
2037-2038 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği...

BM’de Türkiye’nin ayak sesleri! Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli

Küresel sistemin temelden çatırdadığı bir ortamda Türkiye, "daha adil bir dünya" mücadelesini sürdürürken, uluslararası kuruluşlarda da ağırlığını artırmaya, yapısal sorgulamasını sürdürmeye devam ediyor...

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BM’de Türkiye’nin ayak sesleri! Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli

Dün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayri resmî Zirvesi kapsamında Budapeşte'de idik. Osmanlı izlerini taşıyan bu başkent, siyasi açıdan bir hayli ilginç. Başbakan Orban'a karşı kurulan ittifak, bizdeki (dağılan) 6'lı Masa benzeri karakteri ile varlığını korumaya çalışıyor.

BM’de Türkiye’nin ayak sesleri! Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli

Macarlar bir yandan TDT ile ilişkilerini sıcak tutarken, diğer yandan AB içinde aykırı çizgisi ile dikkati çekiyor. Sistemin her noktasında Yahudi nüfusun nüfuzu hissediliyor. Orban, AB'ye rağmen Rusya ve Ukrayna liderlerini ayrı ayrı ziyaret ederek, özgün diplomasi takip ettiği için şimşekleri üstüne çekmekle kalmıyor, Brüksel tekelini sarsan Avrupa aşırı sağı ile yeni bir blok oluşturmaktan da geri durmuyor.

BM’de Türkiye’nin ayak sesleri! Bu tarihi fırsat değerlendirilmeli

TDT, Macarların AB üyesi olması ve birlik içi baskılar nedeniyle bu kez KKTC olmadan toplandı. AB'nin yakın zamanda Türk cumhuriyetleri ile geliştirdiği, maddi destek de içeren yeni ilişki formatı, özellikle Kıbrıs Rum Yönetimi'ni heyecanlandırırken, haliyle Ankara-Lefkoşa hattında hayal kırıklığı ile karşılandı. Türkiye, "Aile içi" olarak ele aldığı meseleyi, tansiyonu yükseltmeden ama işin peşini de bırakmadan aşmayı esas alıyor. Nitekim Budapeşte'deki zirvede KKTC, hak ettiği ölçüde karşılık buldu.