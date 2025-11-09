Bodrum Belediyesi’nden hayali ödemeler! Sayıştay raporunda ortaya çıktı...

BODRUM SUSUZLUKTAN GÜNDEME GELİRKEN, BELEDİYE HAYALİ ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Sayıştay 2024 yılı raporu yayımlandı. Yaz aylarında susuzlukla gündeme gelen ve borç içinde yüzen Bodrum Belediyesi'nin ilçenin kronik sorunlarını çözmek yerine bütçesini eğlencelere harcadığı görüldü.

Bodrum Belediyesi'nin İstanbul'dan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ilçede bulunan 5 yıldızlı Rixos Premium Otel'de konaklattığı ve konaklama ücretlerinin de belediye bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı. Ancak, Sayıştay bu kişilerin ilçedeki düzenlendiği belirtilen etkinliklerde yer aldığına dair tek bir fotoğraf veya video bulunamadığını tespit etti.



SAYIŞTAY VURGUNU ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay Başkanlığı'nın Bodrum Belediyesi 2024 yılı denetim raporunda, Bodrum Belediyesi'nin Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i 1 Temmuz 2024'teki Kabotaj Bayramı için misafir ettiği, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ise ilk kısmı 4-7 Temmuz, ikinci kısmı ise 21-25 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşen Bodrum Sanat Fuarı'na davet ettiği ifade edildi..



ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İÇİN OTELE 120 BİN TL ÖDENDİ

Rapora göre Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Bodrum'da Rixos Premium Otelde iki gece konakladı. Bu konaklama için belediyenin kasasından 120 bin 768 TL ödendi. Bodrum Belediyesi, konaklamayı "Kabotaj Bayramı etkinliklerine davet" gerekçesiyle savundu. Ancak Sayıştay raporunda ilgili müdürlüğün arşivini inceleyerek etkinlikte başkana ait hiçbir görüntüye ulaşamadığı belirtildi.



KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NA DÖRT GÜN İÇİN 244 BİN TL ÖDENDİ

Benzer bir ödeme Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı için yapıldı. Mesut Kösedağı'N Bodrum'da dört gün süren konaklamasına belediye bütçesinden 244 bin 800 TL aktarıldı. Bu kez gerekçe "Bodrum Sanat Fuarı'na davet" olarak gösterildi. Fakat Sayıştay, fuarın fotoğraf ve video kayıtlarında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın da yer almadığını tespit etti.



'SAVUNMALAR ARŞİV KAYITLARIYLA DOĞRULANMIYOR'

Sayıştay, her iki harcamayla ilgili de şu tespitlerde bulundu: "Konaklamalar kamu hizmeti kapsamında değerlendirilemez, belediyenin kendi bütçesinden başka belediye başkanlarının konaklama gideri karşılaması mevzuata aykırı, harcama belgeleri olayı kanıtlamaya yeterli değil, etkinliklere davet edildiklerine dair savunmalar arşiv kayıtlarıyla doğrulanmıyor."

Raporda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in, Bodrum'un misafiri sayılmasını gerektiren hiçbir kamu görevi bağlantısının bulunmadığına dikkat çekildi.



BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 'DÜZENLEME YOK' SAVUNMASI

Raporda; Bodrum Belediyesi'nin Sayıştay müfettişlerinin incelemesine cevap verdiği görülüyor. Bodrum Belediyesi savunmasında, belediye kanununda konaklama hizmetinden istifade edecek olan kamu görevlisi veya kişilerin konaklamalarının daha ekonomik olduğu düşünülen yerlerde konaklamasını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmadığını iddia edildi.



Bodrum Belediyesi'nden yapılan savunmada;"İstanbul Ataşehir ve Kadıköy Belediye Başkanları ilçedeki iki önemli etkinlik için davet edilerek misafir edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun hemşehrilik hukuku kapsamında, konaklama hizmetinden istifade edecek olan kamu görevlisi veya kişilerin konaklamalarının daha ekonomik olduğu düşünülen yerlerde konaklamasını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bahse konu harcamanın başta belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi olmak üzere mali mevzuata ilişkin kurallara uygundur"denildi.





KÖSEDAĞI: "RİXOS OTEL'E HİÇ GİTMEDİM"

SABAH'a konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Bodrum Sanat Fuarı'na katılmadığını, Rixos Premium Otel'de hiçbir zaman kalmadığını söyledi.

Mesut Kösedağı, "Bir isim karışıklığı olmuş olabilir. Belki Bodrum (Bodrum Belediyesi) bir karışıklık yapmış olabilir. 7 yıldır Yalıkavak'ta ailemle tatil yaptığım pansiyon var. Onun da parasını kendim ödeyerek 4-5 gün tatil yaparım. Rixos Otel'e de zaten hiç gitmedim. Sayıştay raporunda böyle bir detayı da sizden öğrendim. Sizden gelince Bodrum'a (Bodrum Belediyesi) da yazdım, onlardan da cevap bekliyorum" dedi.



Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'inise, Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programın olduğu günlerde İstanbul'da olduğu açıkça görülüyor. Onursal Adıgüzel'in, sosyal medya paylaşımlarında Rixos Otel'de kaldığı belirtilen 1-3 Temmuz 2024 tarihlerinde İstanbul'da olduğu, belediye başkanı olduğu Ataşehir'de çalışmalarda yer aldığı görülüyor.

Gazetemizin ulaştığı Onursal Adıgüzel sorularımıza yanıt vermedi.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN HAYALİ SÖYLEŞİYLE MİLYONLUK VURGUN

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu da, hayali ihaleler ve konserler düzenlemişti. SABAH, Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde, hayali bir ihale düzenlediğini gözler önüne sermişti.

Gazetemizin 28 Kasım 2020 tarihli "Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun" başlıklı manşet haberinde, vurgunun boyutları gözler önüne serildi. Beylikdüzü Belediyesi; 23 Kasım 2016'da "Kültür ve Sanat Etkinlik" ihalesi açtı. 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsayan organizasyon için Türkiye'nin tanınmış yazarlarından oluşan 26 kişilik yazar listesi belirleyen belediye, söyleşi etkinliğine sadece 17 ismin katılacağı şartını koştu.



Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve maliyeti yaklaşık 2 milyon 304 bin 906 TL olan ihaleyi, 987 bin 830 TL karşılığında Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalenin ardından söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen gazeteci ve yazarların etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıkmıştı.

Aralarında gazeteci-yazarlar Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı, Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi, Ayşe Kulin gibi isimlerin olduğu ve ücret aldığı iddia edilen yazarlar ise "Böyle bir etkinliğe katılmadık"ifadelerini kullandı. Söz konusu ihale İBB yolsuzluk soruşturmasına girdi.



KÜLTÜR A.Ş.'DEN 6 HAYALİ KONSER

SABAH, pandemi döneminde 59 konser gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş.'nin, 65 konser faturası düzenlediği ortaya çıkarmıştı.

Gazetemizin yayınladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda, İBB'deki vurgunu gözler önüne serildi. Kolpa grubu, Orhan Ölmez ve Erdal Güney gibi sanatçılar üzerinden 2020'de 59 konser organizasyonu gerçekleştiren İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı.

Kültür A.Ş., "Konser/ dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura keserken, konser veren sanatçıların kaşe bedelinin 3 milyon 136 bin TL olduğu öğrenildi. Kültür A.Ş.'nin toplam 6 hayali konsere kestiği fatura bedelinin ise 1 milyon 315 bin 562 TL olduğu bildirildi.