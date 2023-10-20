Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:40
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
10:41
Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL
2024 yılına 155 milyar lira borçla girecek olan İBB yönetimi, demokrasi yüzyılı adıyla 4 ay boyunca düzenlenecek kültür ve sanatsal etkinlikleri kapsayan festivale 553 milyon 874 bin 400 TL harcayacak. Sözleşme kapsamında çocuk oyunları sergileyenlere her bir oyun için 10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar, yetişkin oyunu sergileyenlere 25 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar, konser ve dinletiler için 40 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.