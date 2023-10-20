Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

BİR KONSER İÇİN 2 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

İhalede ayrıca, 9 farklı yetişkin oyunu, folklör gösterisi temini kapsamında idare tarafından belirlenecek isim ve gruplara net 25 bin TL ila 250 bin TL kaşe bedeli ödemesine karar verildi. Konser, müzikli ya da müziksiz masal, öykü, şiir gibi gösteri temini kapsamında da ihale tarafından belirlenecek sanatçılara her bir gösterileri kapsamında 40 bin TL ila 2 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 22 adet konser ve dinleti organizasyonu düzenleneceği görüldü.

İBB'NİN BELİRLEYECEĞİ İSİMLERE 1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA VERİLECEK

İhale de ayrıca idare tarafından belirlenen müzisyen, orkestra, müzik grubu, müzik topluluğu, ressam, heykeltıraşın her birine ürettikleri her eser için net 25 bin TL ila 1 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edildi.