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Haberler Galeri Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:41

Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

2024 yılına 155 milyar lira borçla girecek olan İBB yönetimi, demokrasi yüzyılı adıyla 4 ay boyunca düzenlenecek kültür ve sanatsal etkinlikleri kapsayan festivale 553 milyon 874 bin 400 TL harcayacak. Sözleşme kapsamında çocuk oyunları sergileyenlere her bir oyun için 10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar, yetişkin oyunu sergileyenlere 25 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar, konser ve dinletiler için 40 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

BARIŞ SAVAŞ
Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulluya hizmet üretilmesi amacıyla hükümet tarafından gönderilen bütçeyi hizmet üretmek yerine konsere harcamaya devam ediyor.

İBB yönetimi, Cumhuriyetin 100'üncü yılını 'Demokrasi Yüzyılı' başlığı ile kutlamaya hazırlanıyor. İBB bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesinde 122 gün sürecek seminer ve festivallerle kutlamayı planladığı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler, muhtelif kültür ve sanat organizasyonları, bu etkinlik ve organizasyonların tanıtım ve materyal alım ihalesi açtı.

Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

4 firma ihale dokümanı satın alırken açılan ihaleye tek istekli olarak İBB iştiraki Kültür A.Ş. teklif verdi. İhaleye 597milyon 937 bin 375 TL yaklaşık maliyetle çıkılırken Kültür A.Ş. ihaleyi 553 milyon 874 bin 400 TL bedelle aldı.

İhale kapsamında idare tarafından belirlenecek sanatçılara ödenecek tutarlar ise dikkat çekti. İBB tarafından 2023 yılı içerisinde 6 farklı çocuk oyunu ve dans gösterisi temini kapsamında idare tarafından belirlenecek tiyatroculara, tiyatro gruplarına, sahne gruplarına, dans gruplarına her bir performansları için net 10 bin TL ila 40 bin TL arasında kaşe bedeli ödemesi yapılacağı belirtildi.

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Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

BİR KONSER İÇİN 2 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

İhalede ayrıca, 9 farklı yetişkin oyunu, folklör gösterisi temini kapsamında idare tarafından belirlenecek isim ve gruplara net 25 bin TL ila 250 bin TL kaşe bedeli ödemesine karar verildi. Konser, müzikli ya da müziksiz masal, öykü, şiir gibi gösteri temini kapsamında da ihale tarafından belirlenecek sanatçılara her bir gösterileri kapsamında 40 bin TL ila 2 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 22 adet konser ve dinleti organizasyonu düzenleneceği görüldü.

İBB'NİN BELİRLEYECEĞİ İSİMLERE 1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA VERİLECEK

İhale de ayrıca idare tarafından belirlenen müzisyen, orkestra, müzik grubu, müzik topluluğu, ressam, heykeltıraşın her birine ürettikleri her eser için net 25 bin TL ila 1 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edildi.

Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

Ayrıca projelerde idarenin misyon ve vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilebilmesi adına fikirler sunup idare tarafından onaylanacak fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak ve isimleri idare tarafından belirlenecek sanatsal proje koordinatörlüğü, yöneticiliği ile kültür ve sanat uzmanı 95 kişiye her bir önerisi için net 20 bin TL ila 100 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Bu kişilerin görev süresinin ise ihalenin başlama tarihi ile sözleşme bitimine kadar geçerli olacağı açıklandı. İhale kapsamında küratörlük sergi tasarım hizmeti için isimleri idare tarafından belirlenecek toplam 52 sanatçının her birine net 10 bin TL ila 100 bin TL ödeme yapılacağı aktarıldı.

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