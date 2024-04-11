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Haberler Galeri Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 21:14 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 22:42

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olması, yatırımcıları ve borsayı yakından takip eden vatandaşları araştırmaya sevk etti. Borsa ne zaman açılacak sorusuyla bayram tatilinin biteceği tarih araştırılırken borsa işlem tarihleri netleşti. İşte 2024 borsa tatil takvimi ışığında Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, şuan işlem yapılıyor mu gibi soruların yanıtı.

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

Ramazan Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında 9 günlük tatil geçtiğimiz Cuma günü başladı. Bankalarda ve özel kurumlarda 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü (yarım gün) çalışmalar devam ediyordu. Bu 1 buçuk günlük süreçte işlem yapabilen vatandaşlar, borsa ne zaman açılacak, 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek sorusuyla şuan işlem yapılıp yapılamadığını incelemeye koyuldu. İşte konunun detayları…

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

10 Nisan itibarıyla başlayan Ramazan Bayramı resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor.

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Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramdan sonraki ilk iş günü olan 15 Nisan Pazartesi borsa normal çalışma düzenine dönecek.

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili – Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

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