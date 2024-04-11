Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili – Kapalı
9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar