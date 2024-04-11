Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman işleme başlar?

Ramazan Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında 9 günlük tatil geçtiğimiz Cuma günü başladı. Bankalarda ve özel kurumlarda 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü (yarım gün) çalışmalar devam ediyordu. Bu 1 buçuk günlük süreçte işlem yapabilen vatandaşlar, borsa ne zaman açılacak, 2024 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek sorusuyla şuan işlem yapılıp yapılamadığını incelemeye koyuldu. İşte konunun detayları…