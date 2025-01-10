Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer”
Giriş Tarihi: 10.01.2025 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 18:46

"Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerinde ve Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar Bakan Kurum'a büyük ilgi gösterirken taleplerini dile getiren bir vatandaşın "Bu konuyu çözerse deprem bölgesinin Kara Murat'ı çözer diyorlar" sözleri gülümsetti.

Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer

Bakan Kurum, "Asfalt bu tip bölgelerin dokusunu bozuyor.

Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer

Dokuya uygun, kilitli parke taşlarıyla yolları yapalım. Çocuklar için ahşap malzemelerle güzel parklar yapalım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer

Güzelyurt Mahallesi'ndeki köy evlerinin şubat ayına kadar teslim edilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Bakan Kurum, "Burası artık köyün ötesine geçmiş. Köye gelirken gördük.

Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer

Burası böyle ağaçların, çamların içinde, çok güzel bir mesire alanı, örnek bir köy olacak. Kahramanmaraş'ın da bir cazibe noktası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde 195 köy evi yapıldı.

SON DAKİKA