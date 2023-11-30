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Haberler Galeri Bu sorular Akşener'in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 06:50

Bu sorular Akşener'in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var." sözlerini anımsatarak "Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı." ifadelerini kullandı. Bu itirafın, başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı olduğuna dikkat çeken Mahmut Övür, "Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?" sorusunu yöneltti.

MAHMUT ÖVÜR
Bu sorular Akşener’in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

İyi Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor.

Bu sorular Akşener’in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

Süreci bu kadar karmaşık hâle getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık, "Bize şunlar şunlar operasyon çekiyor" diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor.

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Bu sorular Akşener’in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

O açıklamaları arasında biri var ki, üzerinde mutlaka durulması gerekiyor:
"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi... Öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."

Bu sorular Akşener’in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım. 28 Şubat darbecilerine "direnmekle" övünen Akşener'in, Gladyo'nun yerli ayağı eski MİT Müsteşarı, 28 Şubat generali Teoman Koman'ın talebesi olduğunu açıklaması herkesi şaşırttı.

Bu sorular Akşener’in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı. Çünkü bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı.

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