Giriş Tarihi: 30.11.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 06:50

Bu sorular Akşener'in yakasını bırakmaz: İyi Parti, FETÖ ve Gladyo - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var." sözlerini anımsatarak "Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı." ifadelerini kullandı. Bu itirafın, başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı olduğuna dikkat çeken Mahmut Övür, "Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?" sorusunu yöneltti.