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Haberler Galeri Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:18

Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler

Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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