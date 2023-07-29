Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
11:18
Bu ülkelere kimliğinizle gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...
Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler