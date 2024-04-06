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Haberler Galeri Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:19

Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken "bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aranıyor. Kandilleri ibadet ederek, dua ederek, zikir çekerek ve maneviyat yüklü geçirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet Dini Günler Takvimiyle bu yıl içerisinde kandiller paylaşıldı. Binlerce Müslüman ise Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığını merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi, 5 Nisan ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil tarihleri

Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurutuluş olan Ramazan ayının son günlerine girildi. Üç ayların üçüncü ayı Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'ne bu sene 5 Nisan tarihinde kavuşulacak. Kadir Gecesi'ne bugün kavuşulması vesilesiyle "bugün kandil mi, ne kandili? sorgulamaları başladı. Peki, bugün kandil mi, ne kandili?

Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olduğuna işaret edilen Kadir Gecesi.

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.

Ancak toplumsal kanının aksine Kadir Gecesi bir kandil değildir. Yani 5 Nisan tarihinde Kadir Gecesi kandil olarak idrak edilmeyecek.

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Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

5 Nisan 2024 Cuma akşamı yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre yer alan bilgiye göre, Kadir Gecesi kutsal bir gecedir. Fakat Kadir Gecesi toplumda düşünülen "kandil" kanısının aksine bir kandil günü değildir.

Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi

9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

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