Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:19
Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi tarihi
Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken "bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aranıyor. Kandilleri ibadet ederek, dua ederek, zikir çekerek ve maneviyat yüklü geçirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet Dini Günler Takvimiyle bu yıl içerisinde kandiller paylaşıldı. Binlerce Müslüman ise Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığını merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi, 5 Nisan ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil tarihleri