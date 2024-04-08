BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!

Noterlerin bugün ve bayram süresince açık olup olmadığına dair araştırmalar başladı. 8-9 Nisan tarihlerinin bayram tatiline eklenmesiyle bu tarihlerde noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?