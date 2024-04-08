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Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:12

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!

Noter çalışma saatleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Noterlerde sözleşmeler, vekaletnameler, imza beyannameleri, taşınmaz satışları ve diğer hukuki belgelerin düzenlenmesi ve tasdik edilmesi gibi birçok işlem gerçekleştiriliyor. Bu nedenle evrak işi olan vatandaşlar bayram tatilinin başlamasıyla bugün ve yarın noterler açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bugün noterler açık mı, kapalı mı? İşte, 8 Nisan (bugün) ve 9 Nisan arife günü noter çalışma saatleri…

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!

Noterlerin bugün ve bayram süresince açık olup olmadığına dair araştırmalar başladı. 8-9 Nisan tarihlerinin bayram tatiline eklenmesiyle bu tarihlerde noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

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BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!

Alım ve satım işlemi yapacaklar için 8-9 Nisan tarihinde noterlerin çalışma durumu netlik kazandı.

İşte, 8-9 Nisan noter çalışma saatleri;

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!

8 NİSAN (BUGÜN) VE 9 NİSAN ARİFE GÜNÜ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Buna göre; Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için çalışma durumları benzerlik gösteriyor. Noterler 8 Nisan Pazartesi günü açık olurken Salı günü yarım gün açık olacak.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!
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