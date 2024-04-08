Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
10:12
BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, saat kaça kadar? 8-9 Nisan noter çalışma saatleri belli oldu!
Noter çalışma saatleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Noterlerde sözleşmeler, vekaletnameler, imza beyannameleri, taşınmaz satışları ve diğer hukuki belgelerin düzenlenmesi ve tasdik edilmesi gibi birçok işlem gerçekleştiriliyor. Bu nedenle evrak işi olan vatandaşlar bayram tatilinin başlamasıyla bugün ve yarın noterler açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bugün noterler açık mı, kapalı mı? İşte, 8 Nisan (bugün) ve 9 Nisan arife günü noter çalışma saatleri…