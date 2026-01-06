  • Haberler
  • Bursa'da CHP'li başkan Mustafa Bozbey'e saldırı! Saldırgan partili çıktı: 2 gözaltı!

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminde bulundu. Korumaların ve partililerin araya girmesiyle arbede yaşanırken, 2 kişi gözaltına alındı. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu." açıklamasında bulundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Değirmenönü Semt Pazarı alanında vatandaşlarla buluştuğu sırada, eski Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep B. ile beraberindeki kişiler sözlü sataşmada bulundu.

Recep B. ile beraberindekiler, ardından Bozbey'e hakaret edip, üzerine yürüdü. Bu sırada polisler, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede çıkarken, o anlar kameralara yansıdı.

Başkan Bozbey, güvenli bir alana alınırken, Recep B. ile yanındaki bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada şüpheliler, partililerin saldırısına uğradı. Polisler, 2 şüpheliyi alandan uzaklaştırdı.

'BU KİŞİSEL BİR KONU'

Bozbey, saldırı girişimi sonrası yaptığı açıklamada, konunun kişisel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu. Hiç muhtarımız da üzülmesin, mahalle halkımız da üzülmesin. Bunlarla biz her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyorduk, onun için zaten hizmetlerimizi sizlere eşit biçimde sürdürmenin gayretini bu anlamda yapıyoruz. Bunlar vardır. Toplumumuzda inşallah bunlar yavaş yavaş ayıklanacak. "

"Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tür insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları tanıyoruz, bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatla olduğunu da ne maksatla davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama bunlar bizim yanımızda asla yer alamazlar, yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya da çalışıyoruz"

