Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP’nin tüccar gazetecileri

Biz garibanlar da anlamaya çalışıyoruz. Nasıl olur da "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diyen bir gazeteci iki ay içinde en güçlü Kılıçdaroğlu destekçisi olur, birkaç sonra da Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurur? Meğerse bunlar hep ödemelerle oluyormuş.



