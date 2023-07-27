Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
08:12
Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP'nin tüccar gazetecileri
28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası CHP ve Millet İttifakı içinde Kemal Kılıçdaroğlu ismi yüksek sesle sorgulanmaya başlanmış ve parti içi değişim hareketi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde gizli toplantılara başlamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle kendini sorgulamaya başlayan fondaş medyanın para musluğunu keserek bir mesaj vermeye çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini desteklemeleri karşılığında fondaş meydaya para yağdırdığının ortaya çıkmasının ardından her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın CHP'nin fondaş medya ve gazetecileri satın alması ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Yalçın'ın o yazısı…