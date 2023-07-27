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Haberler Galeri Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP'nin tüccar gazetecileri
Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:12

Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP'nin tüccar gazetecileri

28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası CHP ve Millet İttifakı içinde Kemal Kılıçdaroğlu ismi yüksek sesle sorgulanmaya başlanmış ve parti içi değişim hareketi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde gizli toplantılara başlamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle kendini sorgulamaya başlayan fondaş medyanın para musluğunu keserek bir mesaj vermeye çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini desteklemeleri karşılığında fondaş meydaya para yağdırdığının ortaya çıkmasının ardından her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın CHP'nin fondaş medya ve gazetecileri satın alması ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Yalçın'ın o yazısı…

HASAN BASRİ YALÇIN
Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP’nin tüccar gazetecileri

Muhalif medyanın neden bu kadar saldırgan olduğu anlaşılır hâle geldi. Meğerse ortada büyük paralar varmış. CHP ve CHP'ye ait belediyelerle büyük bir tezgâh kurmuşlar. Aldıkları paranın hakkını vermek için de sınır tanımayan bir saldırganlık içine girmişler.

Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP’nin tüccar gazetecileri

Biz garibanlar da anlamaya çalışıyoruz. Nasıl olur da "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diyen bir gazeteci iki ay içinde en güçlü Kılıçdaroğlu destekçisi olur, birkaç sonra da Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurur? Meğerse bunlar hep ödemelerle oluyormuş.

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Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP’nin tüccar gazetecileri

CHP, Halk TV'ye para veriyormuş. Kılıçdaroğlu, kimin hangi gazetecilere yazı yazması için para verdiğini biliyormuş. Meğerse biz bilmiyormuşuz. En azından ben bilmiyormuşum.

Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP’nin tüccar gazetecileri

Adı geçen rakamlar da küçük rakamlar değil. Bir gazeteci, başka birini bir belediyeden aylık 75 bin lira ödeme almakla suçluyor. Öbürü "Açarım size Mudanya dosyasını" falan diyor. Demek ki bilmediğimiz daha neler var.

Büyük tezgah kurmuşlar! Muhalif kılıklı CHP’nin tüccar gazetecileri

"Kişi kendinden bilirmiş başkasını" diye bir söz var. Bu muhalif kılıklı ama aslında tüccar gazeteciler herkesi kendi gibi biliyormuş. İktidara yakın gazetecilere yandaşlık ithamında bulunurken kafalarında hep bu kirli tezgâhlar varmış.

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