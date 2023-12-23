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Haberler Galeri Cafer Mahiroğlu'ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum
Giriş Tarihi: 23.12.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 07:32

Cafer Mahiroğlu'ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki boğaz manzaralı villasında kaçak inşaat çalışmaları sürerken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak inşaat faaliyetine ilişkin verdiği ifadesinde, "İzin alınması gerektiğini bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Armağan YILMAZ
Cafer Mahiroğlu’ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Cafer Mahiroğlu, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın önerisi üzerine Sarıyer Kireçburnu'ndan bir villa satın aldı.

Cafer Mahiroğlu’ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Geçtiğimiz yıl söz konusu villadaki kaçak inşai faaliyetlere başlayan Mahiroğlu, SABAH'ın olayı gündeme getirmesi ardından bir süre faaliyetlerini durdurdu.

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Cafer Mahiroğlu’ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Geçtiğimiz aylarda yeniden kaçak yapılaşmaya başlayan Mahiroğlu, bodrum, teras ve yapının ana iskeletinde yaptığı büyütmeler ile 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardı.

Cafer Mahiroğlu’ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Cafer Mahiroğlu’ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Ancak çifte mühür Mahiroğlu'nu durdurmadı, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi ve mevcut villanın dış yapısı çelik konstrüksiyonun içinde kaldı. Mahiroğlu'nun bu şekilde villada izinsiz inşaat faaliyeti yapmayı sürdürdü.

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