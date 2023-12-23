Cafer Mahiroğlu’ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi.