Giriş Tarihi: 23.12.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
07:32
Cafer Mahiroğlu'ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum
Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki boğaz manzaralı villasında kaçak inşaat çalışmaları sürerken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak inşaat faaliyetine ilişkin verdiği ifadesinde, "İzin alınması gerektiğini bilmiyordum" dediği öğrenildi.