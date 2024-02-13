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Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:39

Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bazı hakimlik ifadelerine ulaşıldı. Tutuklanan şüpheli Didem Baydar Ünsal'ın ifadesinde saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'u cezaevinde oldukları dönemde ziyaretlerine gittiğini, fakat arkadaş olmadıklarını söylediği ortaya çıktı. Pınar Birkoç'un hat aldığı telefoncu ise saldırganların öğrenci oldukları bahanesiyle kendisinden hat aldığını ileri sürdü. İşte şüphelilerin ifadeleri...

Deniz YUSUFOĞLU
Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahlı saldırıda bulunan terörist Pınar Birkoç ve Emrah Yayla etkisiz hale getirilmişti. Dilfiraz Karataş'ın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 48 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada bazı şüphelilerin hakimlik ifadesine ulaşıldı.

Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞ

Şüpheli Didem Baydar Ünsal, sorgusunda saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un avukatı olduğunu, teröristlerin tutuklu olduğu süreçte onları cezaevinde ziyaret ettiğine yer verildi. Yayla ve Birkoç'la arkadaşlıkları olmadığını öne süren Ünsal, kendisinin de yargılandığı dava dosyası kapsamında 27 Kasım 2023'te tahliye edildiğini, avukatıyla görüşmek üzere gittiği hukuk bürosunda gözaltına alındığını söyledi.

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Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

KENDİNCE PROTESTO ETMİŞ
Diğer bir şüpheli Şimal Deniz ise saldırının olduğu gün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını, duruşmadan önce avukatıyla görüşmek için gittiği hukuk bürosunda gözaltına alındığını söyledi. Şüpheli Deniz, gözaltındayken yemek yememesinin sebebinin örgütsel tavır olmadığını, durumu kendi içinde protesto ettiğini ileri sürdü.

Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

TELEFONCUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Telefon malzemeleri satan şüpheli Selaatin Bulut kararsız kalan müşterisi saldırgan Birkoç'u iş yerine davet ettiğini, saldırganın mağazaya girdiğinde kendisinden "turist hat" olarak bilinen açık hat istediğini söyledi.

Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

Bulut, hakimlik sorgusunda "Pınar, o gün bize değil başka bir dükkana girseydi de bu hatlardan alabilirdi. Polisler o gün dükkana geldiğinde kayıtları izlemek istedi.

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