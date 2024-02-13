Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
13:39
Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bazı hakimlik ifadelerine ulaşıldı. Tutuklanan şüpheli Didem Baydar Ünsal'ın ifadesinde saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'u cezaevinde oldukları dönemde ziyaretlerine gittiğini, fakat arkadaş olmadıklarını söylediği ortaya çıktı. Pınar Birkoç'un hat aldığı telefoncu ise saldırganların öğrenci oldukları bahanesiyle kendisinden hat aldığını ileri sürdü. İşte şüphelilerin ifadeleri...