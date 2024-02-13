Çağlayan Adliyesi saldırısında ifadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken turist hat detayı!

KENDİNCE PROTESTO ETMİŞ

Diğer bir şüpheli Şimal Deniz ise saldırının olduğu gün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını, duruşmadan önce avukatıyla görüşmek için gittiği hukuk bürosunda gözaltına alındığını söyledi. Şüpheli Deniz, gözaltındayken yemek yememesinin sebebinin örgütsel tavır olmadığını, durumu kendi içinde protesto ettiğini ileri sürdü.