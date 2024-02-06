Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

1 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hain saldırıdan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş Dilfiraz K.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimiz dışında 4 vatandaşımız yaralandı. Biri şehit oldu. 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlikeleri yok" dedi.