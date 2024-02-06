Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:59
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!
İstanbul'da bu sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Okmeydanı'nda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda, güvenlik güçlerimiz iki teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Kaçan teröristlerden birisi ise yaralı olarak yakalandı. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı. Saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 13. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bilgisine ulaşıldı. Hainlerin asıl hedefinin de 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olduğu anlaşıldı!