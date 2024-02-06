Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:59

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

İstanbul'da bu sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Okmeydanı'nda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda, güvenlik güçlerimiz iki teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Kaçan teröristlerden birisi ise yaralı olarak yakalandı. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı. Saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 13. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bilgisine ulaşıldı. Hainlerin asıl hedefinin de 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olduğu anlaşıldı!

ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Okmeydanı'nda bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekiplerinin saldırıya anında karşılık vermesi ile 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda iki polis yakalanırken kaçan teröristlerden birinin de yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

Teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu belirlendi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

1 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hain saldırıdan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş Dilfiraz K.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimiz dışında 4 vatandaşımız yaralandı. Biri şehit oldu. 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlikeleri yok" dedi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında çarpıcı detay: Hainlerin asıl hedefi belli oldu!

DHKP-C'Lİ TERÖRİST BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI!

DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 13. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

SON DAKİKA